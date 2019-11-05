ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Пекельна" НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

STYLERЖиття    05.11.2019 - 18:54
"Пекельна" НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)
У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Фото: колаж РБК-Україна)

Кияни обурюються, що теплопровід прориває в цьому місці регулярно

У центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою, і в утворену яму провалився два автомобіля. В результаті НП на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі утворилася значна пробка, а рух громадського транспорту ускладнено в цілому районі - кілька тролейбусів і автобусів змінили свої маршрути.

Окріп заливає дорогу на постраждалій ділянці, валить пар. Фото і відео з місця публікують пабліки та очевидці інциденту.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Фото: facebook.com/CH.Kyiv)

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що аналогічний випадок на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського раніше траплявся на початку жовтня, а ще - майже рівно рік тому на цьому ж самому місці - тиск води тоді був настільки сильний, що знесло авто, яке майже провалилося під землю.

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

Аналогічний випадок стався в цьому ж місці рік тому (Фото: twitter.com/katatonia82)

У зв'язку з сьогоднішнім проривом труби, провалу асфальту та утворенню ям на проїжджій частині в двох місцях "Київпастранс" змінив маршрути:

  • тролейбусів №40 і №40К - вони курсують до Залізничного масиву,
  • тролейбусів №3 і №9 - їдуть до залізничного вокзалу "Південний",
  • тролейбусів №12 - курсують до станції метро "Либідська",
  • тролейбусів №14 - рухаються до станції метро "Палац Спорту",
  • автобусів №69 - їдуть до вул. Тарасівська.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Заїзд з вулиці Басейної на вулицю Еспланадну був тимчасово обмежений.

На місці аварії працювала спецтехніка.

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

У Києві через прорив труби утворилися ями на дорозі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурюються через НП, яка вже практично регулярно відбувається в цьому місці.

  • Я вже збилася з рахунку, скільки разів за останній рік провалився саме ця ділянка?
  • Це просто початок опалювального сезону... вони вулицю обігрівають...
  • Ось що за аварія. Тепер зрозуміло чому відключили тепло в квартирах. Сумніваюся, що до завтра полагодять;
  • Жах! З жахом уявляю, як будуть слюсаря це все усувати і лагодити. А важка техніка як тепер там зможе під'їхати, адже під асфальтом може бути порожнеча. Сумно!
  • У цьому місці прориває регулярно з періодичністю раз в місяць...
  • Так на цьому місці кожен рік таке відбувається...
  • Водії де**ли. У будь-який момент провалюється асфальт і ви зваритеся живцем.

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

&quot;Пекельна&quot; НП у центрі Києва: люди скаржаться на аналогічні випадки (відео)

Скрін коментарів

Нагадаємо, що раніше в Києві в Солом'янському районі на центральній тепломагістралі на Чоколівському бульварі стався порив в тепловому колекторі. В результаті аварії без води залишилися 750 будинків.

Київ скували пробки: карта У Білій Церкві з дитсадка викрали дитину: усі деталі НП
Новини України Київтрубопроводинцидент
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся