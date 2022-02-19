Абраменко о скандальном фото с россиянином на Олимпиаде: "только поздравил по-спортивному"

Александр Абраменко принес Украине серебряную медаль зимних Олимпийских игр 2022, которую завоевал в лыжной акробатике. Вернувшегося с командой на родину фристайлиста тепло встречали фанаты и представители СМИ, и медалист высказался о поездке, а также скандальном эпизоде с российским спортсменом.

Речь идет о фотографии Абраменко с представителем ОРК Ильей Буровым, который на соревнованиях в Пекине получил "бронзу".

Тогда после объявления результатов финального раунда Абраменко "дал пять" россиянину, а тот затем обнял украинца сзади, когда он стоял с флагом.

Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко на Олимпиаде-2022 (фото: Getty Images)

Кадры оперативно разошлись в интернете, и момент активно обсуждался в сети, а росСМИ стали писать о "настоящей демонстрации дружбы украинцев и россиян".

Однако, подчеркивает Абраменко в аэропорту "Борисполь", на самом деле сам он не предпринимал никаких действий и никого не обнимал.

"Я никого не обнимал в этот раз. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все", - сказал 33-летний украинец, единственный медалист "сине-желтых" на Играх в Пекине.

Также Александр вспомнил об эпизоде ​​4-летней давности, когда на Олимпиаде-2018 после победы он тоже оказался вместе с Буровым на подиуме, и тогдашний снимок вызвал скандал.

Абраменко и Буров на Олимпиаде-2018 (скриншот)

Но в этот раз не было ни объятий украинского и российского спортсменов, ни разговоров между атлетами на официальной церемонии награждения. Единственное, добавил Абраменко, что он хлопнул по ладони Бурова.

Тем временем представитель ОКР Илья Буров тоже комментировал для представителей российских СМИ фото с украинским спортсменом. Он рассказал, что на зимних Играх Абраменко его "просил быть более осторожным".

"Мы обсуждали этот момент, он не говорил не подходить к нему, но просил быть осторожнее. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально", - заявил Буров.

Видео: награждение Александра Абраменко на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине