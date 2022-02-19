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Абраменко про скандальне фото з росіянином на Олімпіаді: "тільки привітав по-спортивному"

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Субота 19 лютого 2022 18:45
Абраменко про скандальне фото з росіянином на Олімпіаді: "тільки привітав по-спортивному" Фото: Олександр Абраменко (Reuters)
Автор: Володимир Костирін

Олександр Абраменко приніс Україні срібну медаль зимових Олімпійських ігор 2022, яку завоював в лижній акробатиці. Фрістайліста, який повернувся з командою на батьківщину, тепло зустрічали фанати і представники ЗМІ, і медаліст висловився про поїздку, а також скандальний епізод з російським спортсменом.

Про це 19 лютого передає "Суспільне".

Йдеться про фотографію Абраменка з представником ОРК Іллею Буровим, який на змаганнях у Пекіні здобув "бронзу".

Тоді після оголошення результатів фінального раунду Абраменко "дав п'ять" росіянину, а той потім обійняв українця ззаду, коли він стояв з прапором.

Абраменко про скандальне фото з росіянином на Олімпіаді: &quot;тільки привітав по-спортивному&quot;

Росіянин Ілля Буров і українець Олександр Абраменко на Олімпіаді-2022 (фото: Getty Images)

Кадри оперативно розійшлися інтернетом, і момент активно обговорювався в мережі, а росЗМІ стали писати про "справжню демонстрацію дружби українців і росіян".

Однак, наголошує Абраменко в аеропорту "Бориспіль", насправді сам він не робив жодних дій і нікого не обіймав.

"Я нікого не обіймав цього разу. Тільки привітав по-спортивному, як спортсмен спортсмена, і все", - сказав 33-річний українець, єдиний медаліст "синьо-жовтих" на Іграх в Пекіні.

Також Олександр згадав про епізод 4-річної давності, коли на Олімпіаді-2018 після перемоги він теж опинився разом з Буровим на подіумі, і тодішній знімок викликав скандал.

Абраменко про скандальне фото з росіянином на Олімпіаді: &quot;тільки привітав по-спортивному&quot;Абраменко про скандальне фото з росіянином на Олімпіаді: &quot;тільки привітав по-спортивному&quot;

Абраменко і Буров на Олімпіаді-2018 (скріншот)

Але цього разу не було ані обіймів українського і російського спортсменів, ані розмов між атлетами на офіційній церемонії нагородження. Єдине, додав Абраменко, що він хлопнув по долоні Бурова.

Тим часом представник ОКР Ілля Буров теж коментував для представників російських ЗМІ фото з українським спортсменом. Він розповів, що на зимових Іграх Абраменко його "просив бути більш обережним".

"Ми обговорювали цей момент, він не говорив не підходити до нього, але просив бути обережнішим. Але як я міг не привітати друга? Так що все нормально", - заявив Буров.

Відео: нагородження Олександра Абраменка на зимових Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні

Нагадаємо, що Олександр Абраменко присвятив свою срібну медаль Ігор-2022 Україні, та зізнавався, що неймовірно щасливий саме на День Єднання принести рідній країні олімпійську нагороду.

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