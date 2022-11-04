"А що, Росія не гріє?" Ані Лорак показала, де почувається вдома

Співачка Ані Лорак, яку тепер не раді бачити не лише в її рідній Україні, а й у країнах Європи , змогла виїхати з Росії та опинилася в Іспанії.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала нові фото та зазначила, що там почувається вдома.

Фотографії Лорак викликали гнів та обурення серед фанатів. До того ж хейту вона зазнала як з боку колишніх шанувальників в Україні, так і в Росії.

Відомо також, що це не перша її подорож до Іспанії за останні місяці. Вона приїжджала до Росії та відвідала концерт Лазарєва, але потім знову повернулася до Іспанії. Концертів у цій країні не заплановано.

"Вода надає мені сил. Тут я почуваюся вдома", - так вона підписала знімки.

Визначити, яке саме з іспанських міст стало для зрадниці рідної країни домом, складно. Ані Лорак сфотографувалася на набережній.

До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак зненацька звернулася до Камінської.

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