"Кожній тварі по парі": Ані Лорак звернулася до Камінської і та відреагувала

Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська випустила нову пісню "Божевільна". За цей трек співачку публічно похвалила зрадниця Ані Лорак, яка мешкає в Росії й жодного разу не виступила проти війни.

У своєму Instagram Кароліна привітала "Бабуславку" (babaslavka - нікнейм Камінської у соціальній мережі) з прем'єрою та поставила смайлик із поцілунком.

Скріншот повідомлення Ані Лорак

Цікаво, що Слава зробила репост сторіс своєї колеги з цеху. Крім того, написала коментар, у якому процитувала трендову пісню українського виконавця thekomakoma.

"Сонечко нас любе просто так, сонечко любе правду і не любе брехні", - написала Камінська.

Цей коментар, насправді, міг би сприйнятись неоднозначно, якби наприкінці співачка не поставила смайлик-серце.

Скріншот повідомлення Слави Камінської

Навіщо Слава реагувала на сторіс артистки, яка підтримує Путіна та вбивство мирних українців російськими військовими, залишається загадкою...

Додамо, що пісня, яка так сподобалась Ані Лорак, вийшла 26 жовтня. І її, до речі, можна чомусь спокійно купити на "Яндекс Музика", профінансувавши, зокрема, військовий сектор РФ...

Скріншот

"Я божевільна, як і всі ми! Світ жорстокий, як виявилося! Ми були до цього готові? Ні! Є стосунки, є відстані, і розставання за розставанням. Є мисливці за "багатим" життям і відстань між родиною, яку багато хто беріг і намагаються зберегти. Але кожній тварі по парі, кожен мисливець знаходить свою дичину", - коментує трек Камінська.

Зазначимо, що Камінська у вересні випустила пісню "Додому", яка "відображає почуття кожної українки, яка змушена залишити рідну домівку, рятуючи та захищаючи своїх дітей від війни".

Рядки треку "народилися прямо в машині - дорогою, тікаючи від війни". А у відеокліпі вперше знялися діти співачки.