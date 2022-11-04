"А что, Россия не греет?" Ани Лорак показала, где чувствует себя дома

Определить, какой именно из испанских городов стал для предательницы родной страны домом, сложно. Ани Лорак сфотографировалась на набережной.

"Вода придает мне силы. Здесь я чувствую себя дома", - так она подписала снимки.

Известно также, что это не первая ее поездка в Испанию за последние месяцы. Она приезжала в Россию и посетила концерт Лазарева, но потом снова вернулась в Испанию. Концертов в этой стране у нее не запланировано.

Фото: instagram.com/anilorak

Фотографии Лорак вызвали гнев и возмущение среди фанатов. При чем хейту она подверглась как со стороны бывших поклонников в Украине, так и в России.