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"А что, Россия не греет?" Ани Лорак показала, где чувствует себя дома

Фото: Ани Лорак (facebook com AniLorak)
Автор: Анна Шиканова

Певица Ани Лорак, которую теперь не рады видеть не только в ее родной Украине, но и в странах Европы, смогла выехать из России и оказалась в Испании.

На своей странице в Instagram артистка показала новые фото и отметила, что там чувствует себя дома.

Определить, какой именно из испанских городов стал для предательницы родной страны домом, сложно. Ани Лорак сфотографировалась на набережной.

"Вода придает мне силы. Здесь я чувствую себя дома", - так она подписала снимки.

Известно также, что это не первая ее поездка в Испанию за последние месяцы. Она приезжала в Россию и посетила концерт Лазарева, но потом снова вернулась в Испанию. Концертов в этой стране у нее не запланировано.

Фото: instagram.com/anilorak

Фотографии Лорак вызвали гнев и возмущение среди фанатов. При чем хейту она подверглась как со стороны бывших поклонников в Украине, так и в России.

  • В Крым к морю не хочешь? Или в Одессу?
  • Ну и чувствуй, оставайся. Какая разница, где у продажных дом.
  • Приезжай в Николаев. Дорогая, тут тебе придадутся такие силы, что ты и не видела никогда.
  • Опа. Испания. А Крым не придает силы.
  • Забыла, где твой дом?
  • Интересно, круто отдыхать в Испании с украинским паспортом?
  • А что, Россия не греет?
  • В Мариуполь может тоже на море приехать
  • С твоей идеологией, Каролина, ты давно потерялась, и сама не понимаешь, где твой дом на самом деле.
  • "Справа в тому, що у тебе немає дому"
  • Дома? Черновцы же - приезжай!
  • В Украину поезжай, чтобы чувствовать себя дома!

Кстати, ранее мы писали о том, что Ани Лорак неожиданно обратилась к Каминской.

А еще рассказывали о том, какие санкции получила Ани Лорак и другие звезды.

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Ани Лорак