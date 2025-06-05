"А яке вам діло?" Юлія Саніна "показала справжнє обличчя" і нарвалася на хейт

Юлія Саніна нарешті показалася і прокоментувала критику щодо заробляння грошей в Україні, поки її чоловік та інші учасники The Hardkiss відсиджуються за кордоном під час війни.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-шоу "20:23".
В межах програми ведучий Женя Янович читав коментарі користувачів, а Юлія на них відповідала. Так, дописувачка Марина звинуватила співачку у свинстві.
"Збирати гроші у воюючій країні та вивозити їх за кордон - це не лицемірство. Це свинство вищого ґатунку", - написала українка.
Цей коментар стосувався численних концертів гурту The Hardkiss в Європі та Америці, тоді як в Україну Юлія приїжджала з сольною програмою Special Kiss, бо ж чоловіки відсиджуються за кордоном.
Сама Саніна відповіла, що вивезти гроші з України не так просто. Вона вкладається в допомогу: закуповує зброю, допомагає та сплачує податки, тому нічого поганого не бачить у своєму турі.
"За ці концерти я теж заплатила податки, дала роботу багатьом людям, які мені вдячні. Вклала великі кошти саме у шоу. Хто був на концерті, той знає, як це було красиво і дорого", - пояснила вона.
Співачка розповіла, що організатори пропонували їй заробити більше, але їй було нібито важливо приїхати до українських глядачів. Наостанок Саніна емоційно відповіла критикам.
"Марино, я яке вам діло, що робить людина з чесно заробленими грошима?" - заявила вона.
Вона також поділилася своїми думками про справедливість у воєнний час. Для неї це велика ілюзія.
"Я зрозуміла за ці три роки, що такого поняття, як справедливість, особливо під час війни, не існує. Можливо, її ніколи не існувало. У кожного свій шлях", - зауважила зірка.
Багатьох прихильників колективу розлютило, що чоловіки з гурту сидять за межами України та дають там концерти. А в Україну вокалістка приїхала виступати нібито з сольним проєктом.
Юзери звинуватили Саніну у брехні та замовчуванні, що вона "вивезла майже всю свою команду".
Раніше Саніна відповіла на питання, чому її чоловік Валерій Бебко залишається за кордоном в розпал повномасштабної війни. Відповідь розлютила мережу.
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