"А какое вам дело?" Юлия Санина "показала истинное лицо" и нарвалась на хейт

Юлия Санина наконец-то показалась и прокомментировала критику относительно зарабатывания денег в Украине, пока ее муж и другие участники The Hardkiss отсиживаются за границей во время войны.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "20:23".
В рамках программы ведущий Женя Янович читал комментарии пользователей, а Юлия на них отвечала. Так, пользовательница Марина обвинила певицу в свинстве.
"Собирать деньги в воюющей стране и вывозить их за границу - это не лицемерие. Это свинство высшего сорта", - написала украинка.
Этот комментарий касался многочисленных концертов группы The Hardkiss в Европе и Америке, тогда как в Украину Юлия приезжала с сольной программой Special Kiss, так как мужчины отсиживаются за границей.
Сама Санина ответила, что вывезти деньги из Украины не так просто. Она вкладывается в помощь: закупает оружие, помогает и платит налоги, поэтому ничего плохого не видит в своем туре.
"За эти концерты я тоже заплатила налоги, дала работу многим людям, которые мне благодарны. Вложила большие средства именно в шоу. Кто был на концерте, тот знает, как это было красиво и дорого", - объяснила она.
Певица рассказала, что организаторы предлагали ей заработать больше, но ей было якобы важно приехать к украинским зрителям. Напоследок Санина эмоционально ответила критикам.
"Марино, а какое вам дело, что делает человек с честно заработанными деньгами?" - заявила она.
Она также поделилась своими мыслями о справедливости в военное время. Для нее это большая иллюзия.
"Я поняла за эти три года, что такого понятия, как справедливость, особенно во время войны, не существует. Возможно, ее никогда и не существовало. У каждого свой путь", - отметила звезда.
Многих поклонников коллектива разозлило, что мужчины из группы отсиживаются за пределами Украины и дают там концерты. А в Украину вокалистка приехала выступать якобы с сольным проектом.
Юзеры обвинили Санину во лжи и замалчивании, что она "вывезла почти всю свою команду".
Ранее Санина ответила на вопрос, почему ее муж Валерий Бебко остается за границей в разгар полномасштабной войны. Ответ разозлил сеть.
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