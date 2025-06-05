"А яке вам діло?" Юлія Саніна "показала справжнє обличчя" і нарвалася на хейт

Юлія Саніна нарешті показалася і прокоментувала критику щодо заробляння грошей в Україні, поки її чоловік та інші учасники The Hardkiss відсиджуються за кордоном під час війни.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-шоу "20:23".

В межах програми ведучий Женя Янович читав коментарі користувачів, а Юлія на них відповідала. Так, дописувачка Марина звинуватила співачку у свинстві.

"Збирати гроші у воюючій країні та вивозити їх за кордон - це не лицемірство. Це свинство вищого ґатунку", - написала українка.

Цей коментар стосувався численних концертів гурту The Hardkiss в Європі та Америці, тоді як в Україну Юлія приїжджала з сольною програмою Special Kiss, бо ж чоловіки відсиджуються за кордоном.

Сама Саніна відповіла, що вивезти гроші з України не так просто. Вона вкладається в допомогу: закуповує зброю, допомагає та сплачує податки, тому нічого поганого не бачить у своєму турі.

"За ці концерти я теж заплатила податки, дала роботу багатьом людям, які мені вдячні. Вклала великі кошти саме у шоу. Хто був на концерті, той знає, як це було красиво і дорого", - пояснила вона.

Саніна відповіла на хейт щодо виступів (скриншот)

Співачка розповіла, що організатори пропонували їй заробити більше, але їй було нібито важливо приїхати до українських глядачів. Наостанок Саніна емоційно відповіла критикам.

"Марино, я яке вам діло, що робить людина з чесно заробленими грошима?" - заявила вона.

Вона також поділилася своїми думками про справедливість у воєнний час. Для неї це велика ілюзія.

"Я зрозуміла за ці три роки, що такого поняття, як справедливість, особливо під час війни, не існує. Можливо, її ніколи не існувало. У кожного свій шлях", - зауважила зірка.

Юлія Саніна відповіла на критику (скриншот)

Як відреагували в мережі

Багатьох прихильників колективу розлютило, що чоловіки з гурту сидять за межами України та дають там концерти. А в Україну вокалістка приїхала виступати нібито з сольним проєктом.

"Цікаво, вона хоч зараз усвідомлює, що в основному її хейтять не за виїзд за кордон, а за її неадекватну позицію. Коли вона робила видимість, що вони в Україні, брехала, що Special Kiss - то її історія, а не гурту, хоча попередньо у них був чудовий тур акустика всім гуртом", - зауважив один з коментаторів під відео.

"Про блокування людей, які питали, чи буде гурт виступати в Україні та тих, хто лайкав такі коментарі, я взагалі промовчу. Хотіла всіх тримати за ідіотів, але не вийшло. Вона лише показала своє справжнє обличчя", - додав він.

"Невже Юля не розуміє, що The Hardkiss був прям топ в плані музики та репутації. І були якісь очікування. А те, що Вал і інші музиканти десь никаються три роки - це не ок", - написав інший юзер.

"Ще гірше, що нині Юля про це аж так просто каже - це не те, що від неї чекали. Але це майже те саме, що і Яма, Щегель, Винник - ця любов на відстані, хай сто раз виправдана турами та донатами, нікому не потрібна", - додав він.

"Дякую, що підняли тему з приводу чоловіка Саніної! Чомусь інші чоловіки-артисти, як Монатік, Барських, Пивоваров, Шумей, та й багато інших не ховаються за спідницю коханої та не відсиджуються за кордоном!" - сказав ще один глядач.

Фронтвумен The Hardkiss розлютила українців (скриншот)

Юзери звинуватили Саніну у брехні та замовчуванні, що вона "вивезла майже всю свою команду".

"А чому Саніна не привідкрила завісу, що її гастрольна діяльність та кар'єра гурту тепер націлена на Європу? Чому змовчала? Так от слухайте: гурт планує випустити новий альбом, що буде наповнений на 90% англомовного матеріалу"...

"Три роки розказувати казки класно. Тільки то байки, як і історія створення гурту з нуля. Люди просто хочуть правди, а не тримати їх за дурнів. Гурт створено за підтримки батька Валентина, який при владі і великому бізнесі, виїхали. А прикриватися донатами, ну вибачте..."

"Юлія Саніна - це повне розчарування, через її брехню, неповагу до української аудиторії. Люди відчувають цю нещирість... Ще більше обурює, що вони піаряться закордоном за рахунок України. Краще б вже мовчали".

Раніше Саніна відповіла на питання, чому її чоловік Валерій Бебко залишається за кордоном в розпал повномасштабної війни. Відповідь розлютила мережу.