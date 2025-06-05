"А какое вам дело?" Юлия Санина "показала истинное лицо" и нарвалась на хейт

Юлия Санина наконец-то показалась и прокомментировала критику относительно зарабатывания денег в Украине, пока ее муж и другие участники The Hardkiss отсиживаются за границей во время войны.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "20:23".

В рамках программы ведущий Женя Янович читал комментарии пользователей, а Юлия на них отвечала. Так, пользовательница Марина обвинила певицу в свинстве.

"Собирать деньги в воюющей стране и вывозить их за границу - это не лицемерие. Это свинство высшего сорта", - написала украинка.

Этот комментарий касался многочисленных концертов группы The Hardkiss в Европе и Америке, тогда как в Украину Юлия приезжала с сольной программой Special Kiss, так как мужчины отсиживаются за границей.

Сама Санина ответила, что вывезти деньги из Украины не так просто. Она вкладывается в помощь: закупает оружие, помогает и платит налоги, поэтому ничего плохого не видит в своем туре.

"За эти концерты я тоже заплатила налоги, дала работу многим людям, которые мне благодарны. Вложила большие средства именно в шоу. Кто был на концерте, тот знает, как это было красиво и дорого", - объяснила она.

Санина ответила на хейт относительно выступлений (скриншот)

Певица рассказала, что организаторы предлагали ей заработать больше, но ей было якобы важно приехать к украинским зрителям. Напоследок Санина эмоционально ответила критикам.

"Марино, а какое вам дело, что делает человек с честно заработанными деньгами?" - заявила она.

Она также поделилась своими мыслями о справедливости в военное время. Для нее это большая иллюзия.

"Я поняла за эти три года, что такого понятия, как справедливость, особенно во время войны, не существует. Возможно, ее никогда и не существовало. У каждого свой путь", - отметила звезда.

Юлия Санина ответила на критику (скриншот)

Как отреагировали в сети

Многих поклонников коллектива разозлило, что мужчины из группы отсиживаются за пределами Украины и дают там концерты. А в Украину вокалистка приехала выступать якобы с сольным проектом.

"Она хоть сейчас осознает, что в основном ее хейтят не за выезд за границу, а за ее неадекватную позицию, когда она делала видимость, что они в Украине. Врала, что Special Kiss - это ее история, а не группы, хотя предварительно у них был замечательный тур акустика всей группой", - отметил один из комментаторов под видео.

"О блокировании людей, которые спрашивали, будет ли группа выступать в Украине и тех, кто лайкал такие комментарии, я вообще промолчу. Хотела всех держать за идиотов, но не получилось. Она лишь показала свое истинное лицо", - добавил он.

"Неужели Юля не понимает, что The Hardkiss был прям топ в плане музыки и репутации. И были какие-то ожидания. А то, что Вал и другие музыканты где-то ныкаются три года - это не ок", - написал другой юзер.

"Еще хуже, что сейчас Юля об этом так просто говорит - это не то, что от нее ждали. Но это почти то же самое, что и Яма, Щегель, Винник - эта любовь на расстоянии, пусть сто раз оправданная турами и донатами, никому не нужна", - добавил он.

"Спасибо, что подняли тему по поводу мужа Саниной! Почему-то другие мужчины-артисты, как Монатик, Барских, Пивоваров, Шумей, да и многие другие не прячутся за юбку любимой, и не отсиживаются за границей!" - сказал еще один зритель.

Фронтвумен The Hardkiss разозлила украинцев (скриншот)

Юзеры обвинили Санину во лжи и замалчивании, что она "вывезла почти всю свою команду".

"А почему Санина не приоткрыла завесу, что ее гастрольная деятельность и карьера группы теперь нацелена на Европу? Почему промолчала? Так вот слушайте: группа планирует выпустить новый альбом, который будет наполнен на 90% англоязычного материала"...

"Три года рассказывать сказки классно. Только это байки, как и история создания группы с нуля. Люди просто хотят правды, а не держать их за дураков. Группа создана при поддержке отца Валентина, который при власти и большом бизнесе, выехали. А прикрываться донатами, ну извините..."

"Юлия Санина - это полное разочарование, из-за ее лжи, неуважения к украинской аудитории. Люди чувствуют эту неискренность... Еще больше возмущает, что они пиарятся заграницей за счет Украины. Лучше бы уже молчали".

Ранее Санина ответила на вопрос, почему ее муж Валерий Бебко остается за границей в разгар полномасштабной войны. Ответ разозлил сеть.