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В 93 ездит верхом: Елизавета II ошеломила своих подданных (фото)

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 12:16
В 93 ездит верхом: Елизавета II ошеломила своих подданных (фото)
Елизавета II (фото: Getty Images)

Елизавета II не перестает удивлять жителей Великобритании и весь мир

Королева Великобритании Елизавета II, которой в этом году выполнилось 93 года, продемонстрировала отличное состояние здоровья и физическую форму. На днях она выехала на утреннюю прогулку верхом на лошади. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева попала в камеры фотографу во время прогулки верхом на черной лошади британской породы шайр на территории Виндзорского замка. При этом Елизаветау II сопровождал ее главный конюх Терри Пендри.

В 93 ездит верхом: Елизавета II ошеломила своих подданных (фото)

Елизавета II верхом на лошади (фото: dailymail.co.uk)

Чтобы было удобно ехать на лошади королева надела штаны, сапоги, плащ, перчатки и солнцезащитные очки. Кроме того, на голову она надела платок.

В 93 ездит верхом: Елизавета II ошеломила своих подданных (фото)

Елизавета II верхом на лошади (фото: dailymail.co.uk)

Стоит отметить, что королева ездит верхом с четырех лет, и, видимо, до сих пор не может отказать себе в этом удовольствии. При этом ее 98-летний супруг принц Филипп не рискует садиться на лошадь, но часто его замечают, когда он лично управляет конным экипажем.

Напомним, что Елизавета II может разгневаться за некоторые оплошности своего персонала и это может повлечь серьезное наказание. Речь идет о приготовлении еды. Королевский повар рассказал, что несоблюдение рецептов или же поданные не в сезон фрукты могут сильно расстроить королеву. При этом повар согласовывает меню с королевой на три дня вперед.

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