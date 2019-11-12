В 93 ездит верхом: Елизавета II ошеломила своих подданных (фото)

Елизавета II (фото: Getty Images)

Елизавета II не перестает удивлять жителей Великобритании и весь мир

Королева Великобритании Елизавета II, которой в этом году выполнилось 93 года, продемонстрировала отличное состояние здоровья и физическую форму. На днях она выехала на утреннюю прогулку верхом на лошади. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева попала в камеры фотографу во время прогулки верхом на черной лошади британской породы шайр на территории Виндзорского замка. При этом Елизаветау II сопровождал ее главный конюх Терри Пендри.

Елизавета II верхом на лошади (фото: dailymail.co.uk)

Чтобы было удобно ехать на лошади королева надела штаны, сапоги, плащ, перчатки и солнцезащитные очки. Кроме того, на голову она надела платок.

Елизавета II верхом на лошади (фото: dailymail.co.uk)

Стоит отметить, что королева ездит верхом с четырех лет, и, видимо, до сих пор не может отказать себе в этом удовольствии. При этом ее 98-летний супруг принц Филипп не рискует садиться на лошадь, но часто его замечают, когда он лично управляет конным экипажем.

Напомним, что Елизавета II может разгневаться за некоторые оплошности своего персонала и это может повлечь серьезное наказание. Речь идет о приготовлении еды. Королевский повар рассказал, что несоблюдение рецептов или же поданные не в сезон фрукты могут сильно расстроить королеву. При этом повар согласовывает меню с королевой на три дня вперед.