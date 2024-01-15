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У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)

Київ, Понеділок 15 січня 2024 12:39
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У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото) У столиці України відкрився офіс Viber (колаж: РБК-Україна / Rakuten)
Автор: Поліна Іваненко

У центрі Києва 15 січня з’явився офіс застосунку для обміну повідомленнями та спілкування Viber.

РБК-Україна (проект Styler) отримало у своє розпорядження фото з нового офісу Rakuten в нашій країні.

У прес-службі Rakuten зазначили, що новий київський офіс "дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій".

Таким чином компанія планує приєднатися до ініціативи "Дія. City" з розвитку українського ІТ-сектору.

У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)

Так виглядає офіс Viber у Києві (фото: прес-служба Rakuten)

Додамо, що наразі три компанії Rakuten - Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards - наразі мають команди з розробки та маркетингу. Вони знаходяться у Києві та Одесі.

Також у планах компанії найняти нових працівників-айтівців з України та призначити регіонального менеджера у нашій країні.

Крім того, за словами представників компанії, одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах. Ця послуга "надасть користувачам Viber в Україні нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій".

У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)

Так виглядає офіс Viber у Києві (фото: прес-служба Rakuten)

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