У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)

У центрі Києва 15 січня з’явився офіс застосунку для обміну повідомленнями та спілкування Viber.

РБК-Україна (проект Styler) отримало у своє розпорядження фото з нового офісу Rakuten в нашій країні.

У прес-службі Rakuten зазначили, що новий київський офіс "дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій".

Таким чином компанія планує приєднатися до ініціативи "Дія. City" з розвитку українського ІТ-сектору.

Так виглядає офіс Viber у Києві (фото: прес-служба Rakuten)

Додамо, що наразі три компанії Rakuten - Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards - наразі мають команди з розробки та маркетингу. Вони знаходяться у Києві та Одесі.

Також у планах компанії найняти нових працівників-айтівців з України та призначити регіонального менеджера у нашій країні.

Крім того, за словами представників компанії, одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах. Ця послуга "надасть користувачам Viber в Україні нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій".

Так виглядає офіс Viber у Києві (фото: прес-служба Rakuten)