9 самых полезных функций Viber, о которых вам следует знать

Viber - самый популярный мессенджер в Украине, им пользуются 96 процентов украинцев, которые имеют смартфон. Ежемесячно с его помощью украинцы присылают свыше 10 миллионов сообщений и совершают около 5 миллионов звонков. А еще у него есть множество полезных функций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на коммуникационную платформу Dexatel , которая предоставляет широкий спектр решений для обмена сообщениями.

Отключение уведомлений

Бывают случаи, когда вы не хотите, чтобы случайные уведомления появлялись каждую минуту. И для этого Viber Business придумал решение. Эта функция позволяет отключить уведомления, и, конечно же, вы всегда можете включить их снова, когда вам понадобится.

Откройте приложение Viber и перейдите в "Настройки"

Выберите "Уведомления" и снимите флажки со всех настроек, связанных с уведомлениями, включая "Показать предварительный просмотр сообщения" и "Всплывающее окно нового сообщения"

Либо введите конкретный групповой чат, который вы отключили, перейдите к "Информация о чате" или проведите пальцем влево и выберите "Отключить звук группы"

Скрытие чата

Если вы предпочитаете сохранять конфиденциальность определенных чатов, есть функция, позволяющая защитить разговоры, содержащие конфиденциальную или личную информацию.

Просто выполните следующие действия:

На экране чата Viber нажмите и удерживайте чат, который хотите скрыть

В появившемся окне выберите "Скрыть этот чат"

Введите 4-значный PIN-код, чтобы скрыть чат

Либо войдите в конкретный чат, проведите пальцем влево и выберите "Скрыть этот чат".

Включение смарт-уведомлений

Как и любое другое приложение для обмена мгновенными сообщениями, Viber отображает все ваши уведомления. Но если у вас, казалось бы, бесконечный список чатов, скорее всего, вы будете получать сотни уведомлений каждый день. Получение уведомлений каждого сообщения может сильно раздражать, особенно если вы заняты.

Одна из функций приложения Viber предназначена для того, чтобы объединить все сообщения чата в одно уведомление.

Войдите в чат, в котором вы хотите уменьшить количество уведомлений

Включите опцию "Умные уведомления" или "Объединить уведомления"

Невидимый статус

Иногда вы можете предпочесть скрыть тот факт, что вы находитесь в сети или видели сообщения своих контактов. У Viber есть для этого хитрость, предоставляющая вам еще один уровень конфиденциальности. Эта функция позволяет вам стать "невидимым", скрыв статус "В сети".

На главной странице Viber перейдите в "Настройки" и нажмите "Конфиденциальность"

Найдите опцию "В сети" и отключите ее

Если хотите, сделайте то же самое с опцией "Просмотрено" ниже

Секретный чат

Некоторые разговоры слишком конфиденциальные, чтобы вести их в переписке на телефоне. И поскольку возможности Viber кажутся огромными в вопросах конфиденциальности, этот случай не является исключением.

Благодаря опции секретного чата в приложении сообщения исчезнут через заданный период времени.

Как включить исчезающие сообщения:

Войдите в чат, который хотите сохранить в секрете

Нажмите на значок таймера в нижней части экрана (если вы не видите этот значок, возможно, вам необходимо обновить приложение)

Выберите период времени, по истечении которого вы хотите, чтобы сообщения исчезли

Быстрое переключение между чатами

Если вы ведете несколько разных разговоров одновременно, возможно, вам захочется мгновенно переключаться между чатами. Вместо того, чтобы заходить на главную страницу приложения каждый раз, когда вам нужно сменить чат, у Viber есть лучшее решение для вас.

В чате, в котором вы сейчас находитесь, проведите по экрану вправо

Вы увидите список всех ваших активных разговоров; нажмите на чат, в который хотите войти

Создание собственных стикеров

Одна из самых интересных функций приложения Viber - возможность создавать собственные стикеры. Точно так же, как прикрепляя фотографии и видео, вы просто выбираете фотографию из своей галереи и превращаете ее в наклейку.

Интегрированная функция - это то, что отличает Viber от других приложений для обмена сообщениями. Например, в WhatsApp вам потребуется установить сторонние приложения для создания стикеров.

Пользовательские наклейки также могут пригодиться, чтобы добавить веселья в мобильные маркетинговые кампании и творить чудеса с привлечением клиентов.

Как создать стикер:

Войдите в любой чат и нажмите на значок наклейки внизу экрана

Выберите значок "Добавить" в правом нижнем углу

Перейдите в раздел "Создать стикеры" и загрузите изображение, чтобы преобразовать его в наклейку

Удаление сообщений для всех

Вы когда-нибудь по ошибке отправляли сообщение на неправильный номер телефона или в группу и хотели немедленно его отменить? В других случаях сообщение может быть пронизано опечатками, и вам захочется просто стереть его и написать новое.

Эта функция Viber позволяет вам удалить любое сообщение, которое вы отправили по ошибке или хотите переписать.

В чате нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить, пока не появится диалоговое окно

Выберите "Удалить" и нажмите "Удалить для всех"

Настройка групповых звонков

Хотите ли вы связаться с группой друзей, живущих за границей, или быстро встретиться с коллегами, Viber поможет вам. Эта функция позволяет вам общаться как минимум с пятью вашими контактами одновременно. Вы даже можете переключить групповой голосовой вызов на видеозвонок в любой момент разговора.