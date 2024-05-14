9 кращих вакансій для сезонного підробітку: де та скільки можна заробити влітку

Які сезонні вакансії найбільш популярні

Виходячи із представлених різними роботодавцями вакансій, для сезонного (літнього) підробітку в Україні найчастіше шукають:

вожатих

аніматорів

учителів

вихователів

адміністраторів

медсестер

барменів

барист

продавців

рятувальників

водіїв

мерчендайзерів

вантажників

садівників

різноробочих

Актуальні вакансії для підробітку влітку

Продавця на сезон шукають у київському "Гідропарку" в національну мережу магазинів BeerMarket.

Зарплату обіцяють від 17 000 до 22 000 грн.

При цьому розглядають як кандидатів із досвідом у продажах, так і без. Готові взяти навіть студентів заочної форми навчання та останніх курсів.

Вакансія продавця в Києві (скріншот: work.ua)

Рятувальника на літній сезон шукають у ресторанно-готельному комплексі Bartolomeo Best River Resort у Дніпрі.

Зарплату обіцяють виплачувати своєчасно (точна сума - не вказана). Харчування - коштом компанії.

Щоб влаштуватися на такий підробіток необхідні: фізична підготовка, вміння плавати, вміння надати першу медичну допомогу, відповідальність, витривалість, а також посвідчення рятувальника.

Вакансія рятувальника у Дніпрі (скріншот: work.ua)

Водія навантажувача на сезон у Чернігів шукають в агенції Sun One.

Зарплату обіцяють від 20 000 до 25 000 грн.

Щоб отримати цю роботу, потрібн: гарна фізична форма, відсутність шкідливих звичок, відповідальність, досвід подібної роботи, а також наявність посвідчення водія навантажувача та посвідчення водія.

Вакансія водія навантажувача у Чернігові (скріншот: work.ua)

Адміністратора на сезон шукають у парку дикої природи "Беремицьке" у Козелецькому районі Чернігівської області (75 км від Києва та 88 км від Чернігова).

Уточнюється, що для співробітників парку організований трансфер із Києва, Чернігова, Остра та Козельця.

Рівень зарплати - не вказаний.

Графік роботи - плаваючий з нічними змінами (безкоштовне проживання в робочі дні). Харчування - корпоративне.

Вакансія адміністратора у Козелецькому районі (скріншот: work.ua)

Вихователя-вожатого в літній табір шукають у компанії "Карандашик" в Одесі.

Зарплату обіцяють від 7 000 до 18 000 грн.

Зазначається, що обов'язки працівника включатимуть організацію розважальних та навчальних заходів для дітей, формування команди та забезпечення безпеки дітей упродовж всього часу перебування в таборі.

При цьому потрібно мати середню спеціальну освіту та досвід роботи з дітьми.

Уточнюється, що є також перспектива продовження співпраці з вересня.

Вакансія вихователя-вожатого в Одесі (скріншот: work.ua)

Мерчендайзера на сезон шукають в Одесі у компанії IDS Ukraine (лідер українського ринку мінеральних вод у всіх категоріях).

Зарплату обіцяють від 15 000 грн.

Працевлаштування - офіційне.

Вакансія мерчендайзера в Одесі (скріншот: work.ua)

Баристу на сезон шукають у стильній молодіжній кав'ярні Coffee streetart у Києві.

Зарплату обіцяють від 19 000 до 24 000 грн.

Уточнюється, що готові взяти осіб віком від 17 років.

Вакансія баристи в Києві (скріншот: work.ua)

Різноробочого у кінно-спортивний комплекс шукають на сезон у ПП "Перемога АВК" (підприємство аграрного сектору, що займається вирощуванням зернових та олійних культур) у Дніпрі.

Рівень зарплати - не вказаний, однак обіцяють офіційне оформлення з першого робочого дня, а також соціальні гарантії відповідно до законодавства.

Вакансія різноробочого у Дніпрі (скріншот: work.ua)

Продавця морозива шукають в американську кондитерську Milk Bar у Києві.

Зарплату обіцяють від 15 000 грн.

Зазначається, що новий співробітник працюватиме у дружній та професійній атмосфері, матиме можливість розвитку та кар'єрного зростання, а також гарантоване оплачуване стажування.

Вакансія продавця морозива у Києві (скріншот: work.ua)