6 свіжих вакансій від ЗСУ для ветеранів і пенсіонерів: хто потрібен і скільки платитимуть
Допоки мобілізація в Україні триває, а скандали довкола співробітників ТЦК набирають обертів, роботу в Збройних силах можуть шукати люди з інвалідністю, ветерани або ж пенсіонери. Армії потрібні спеціалісти з різних напрямків, тож деякі вакансії від ЗСУ пропонують умови, підходящі для людей з обмеженими можливостями.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції на порталі Work.ua та розповідає про актуальні вакансії у ЗСУ, найбільш підходящі для ветеранів і пенсіонерів.
Офіцер-психолог
Офіцера-психолога шукають нині у Запорізькому РТЦК та СП.
Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.
Грошове забезпечення - від 30 000 грн.
При цьому обов'язково потрібна вища освіта відповідного професійного спрямування (психологія, соціологія), а також наявність офіцерського звання запасу (закінчена військова кафедра або вищий військовий навчальний заклад).
Вакансія на посаду "офіцер-психолог" (скріншот: work.ua)
Військовий бухгалтер
Військового бухгалтера шукають у 229 окремий батальйон 127 ОБр Сил ТрО.
Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн.
При цьому потрібен досвід з програмами бухгалтерського обліку.
Вакансія на посаду "військовий бухгалтер" (скріншот: work.ua)
Військовий капелан
Військового капелана шукають у військовій частині А7289.
Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.
Грошове забезпечення - згідно з чинним законодавством, від 20 000 грн.
При цьому потрібно служити за контрактом у зоні активних бойових дій.
Вакансія на посаду "військовий капелан" (скріншот: work.ua)
Начальник складу
Начальника складу шукають в інженерний батальйон Сил ТрО ОК Схід (в/ч А4806).
Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн.
При цьому потрібно мати досвід на аналогічній посаді впродовж не менше 2-х років і знання законодавства щодо безпеки праці та пожежної безпеки.
Вакансія на посаду "начальник складу" (скріншот: work.ua)
Бойовий медик
Бойового медика також шукають в інженерний батальйон Сил ТрО ОК Схід (в/ч А4806).
Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн.
При цьому потрібно мати відповідну освіту (середня спеціальна медична, вища медична) та досвід роботи у сфері медицини від 1 року.
Вакансія на посаду "бойовий медик" (скріншот: work.ua)
Інструктор з інженерно-саперної справи
Інструктора з інженерно-саперної справи шукають у 43 ОМБр.
Вакансія передбачає повну зайнятість. Зазначається, що робота може підійти людині з інвалідністю, ветерану або ж пенсіонеру.
Грошове забезпечення - від 20 000 грн.
При цьому потрібно мати освіту та досвід у галузі інженерних операцій та вибухотехніки, а також знати процедури та правила безпеки під час роботи з вогневою зброєю.
Вакансія на посаду "інструктор з інженерно-саперної справи" (скріншот: work.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 вакансій від ЗСУ в тилу - для тих, хто не хоче на "нуль".
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