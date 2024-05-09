ТОП-5 високооплачуваних професій: хто в Україні заробляє найбільше

Наявність досвіду та професійних навичок сприяють працевлаштуванню на високооплачувані посади. Роботодавці пропонують гідні зарплати кваліфікованим спеціалістам у різних сферах – і це не лише айтівці чи топменеджери.

При підготовці використовувалися: аналітичний звіт та вакансії порталу пошуку роботи Work.ua, дані Державної служби зайнятості.

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Робота з найвищими зарплатами в Україні

Рейтинг вакансій з найвищими зарплатами на порталах пошуку роботи в Україні стабільно очолюють IT-спеціалісти. Роботодавці пропонують до 100 тис. грн за досвід роботи з окремими мовами програмування. Розробник С++ може отримувати 95 тис. грн, Golang-девелопер – 90 тис. грн, Angular-розробник – 80 тис. грн.

Також високі зарплати пропонують за вакансіями у топменеджменті компаній. Наприклад, середня зарплата директора з маркетингу становить 55 тис. грн, але спеціалісти можуть заробляти 150-200 тис. грн залежно від навичок та сфери діяльності компанії.

Гідний рівень оплати мають військовослужбовці за мобілізацією. Військові підрозділи публікують вакансії на порталах пошуку роботи для спеціалістів Сил оборони у різних галузях: від танкістів, операторів БПЛА, артилеристів до фахівців з ремонту та робітничих. Рівень зарплати становить від 20 тис. грн до 125 тис. грн із розрахунку виконання бойових завдань і розпоряджень.

Де можна заробити до 150 тис. грн: ТОП-5 професій

Є чимало вакансій для спеціалістів з інших сфер діяльності, за якими пропонують високий рівень оплати за наявності достатнього досвіду та професійних навичок.

Стоматолог

Стоматологічні клініки публікують вакансії лікарів-ортодонтів, керамістів, імплантологів, стоматологів-терапевтів. Середня зарплата стартує від 40 тис. грн, але спеціалістам пропонують і понад 100 тис. грн.

Скриншот work.ua

Серед вимог для ортодонта на зарплату на рівні 70-120 тис. грн досвід роботи від 1 року, крім вищої медичної освіти важливим є знання сучасних методик та технологій в області ортодонтії

Спеціаліст із продажу нерухомості

Менеджерам з продажу нерухомості в середньому пропонують зарплату на рівні 40 тис. грн. У вакансіях зазвичай вказують рівень доходу, що складається зі ставки та % від укладених угод. Агенції з нерухомості обіцяють 50-150 тис. грн спеціалістам із досвідом.

Скриншот work.ua

В обов'язки рієлтора чи спеціаліста з нерухомості входить робота з базою об’єктів, підбір об’єкти для покупців, проведення переглядів й переговори, консультування клієнтів.

Трейдер

Середня заробітна плата спеціаліста з трейдингу становить 49 тис. грн. Компанії шукають професіоналів у різних галузях: трейдинг на ринку цінних паперів, фінансів, на криптобіржах, в аграрній сфері, енергетиці.

До прикладу, трейдер в енергетичній компанії може заробляти до 150 тис. грн.

Скриншот work.ua

В обов'язки трейдера входить аналіз ринку електроенергії, здійснення операцій купівлі/продажу електроенергії на торгових платформах, розробка стратегій купівлі та продажу електроенергії на міжнародних ринках. Вимагають досвіду роботи на аналогічній посаді від 2 років, навичок роботи зі спеціальними платформами, досвід роботи з імпортом та експортом електроенергії.

Бізнес-аналітик

За вакансіями бізнес-аналітика середня зарплата становить 40 тис. грн. Рівень доходу залежить від кваліфікації спеціаліста та результативності роботи. Також роботодавці вимагають досвіду, навичок роботи зі спеціалізованими програмами та базами даних, розуміння бізнес-процесів, вміння аналізувати та оптимізувати інформацію.

Скриншот work.ua

На порталах пошуку роботи пропонують посади бізнес-аналітика в логістиці, газовій компанії, на виробництві роботизованого обладнання. Зарплата може сягати 70 тис. грн.

Арматурник

Спеціалісти з ремонту та відновлення транспортних засобів можуть заробляти 40-80 тис. грн. Такий рівень доходу пропонують за вакансією арматурника в одному з київських автосервісів.

Скриншот work.ua

Від кандидата вимагають досвіду роботи від 2 років. В обов'язки входитиме: робота з розбирання/збирання автомобілів середнього та вищого класу; ремонт пластику; заміна скла на автомобілях; дефектування автомобілів після ДТП при розбиранні.

В яких сферах зарплати зростають

За даними порталу Work.ua, у квітні 2024 зросли середні зарплати одразу в низці галузей:

Нерухомість – 40 тис. грн, на 7% порівняно з березнем;

Транспорт, автобізнес – 27,5 тис. грн, +6%;

Телекомунікації та зв’язок – 22 тис. грн, +5%;

Маркетинг, реклама, PR – 24 тис. грн, +4%;

Роздрібна торгівля – 16,5 тис. грн, +3%;

Готельно-ресторанний бізнес, туризм – 18 тис. грн, +3%;

Логістика, склад, ЗЕД – 19 тис. грн, +3%.

Водночас спостерігається зменшення рівня оплати за вакансіями у топменеджменті, сфері страхування, фінансів, юриспруденції.

Середня зарплата по Україні протягом трьох місяців тримається на рівні 20 тис. грн.

Лідирує Київ, де зарплата у вакансіях на Work.ua в середньому становить 22,5 тис. грн. Далі йде Львівщина та Одеська область (по 20 тис. грн).