9 лучших вакансий для сезонной подработки: где и сколько можно заработать летом

Какие сезонные вакансии наиболее популярны

Исходя из представленных разными работодателями вакансий, для сезонной (летней) подработки в Украине чаще всего ищут:

вожатых

аниматоров

учителей

воспитателей

администраторов

медсестер

барменов

барист

продавцов

спасателей

водителей

мерчендайзеров

грузчиков

садоводов

разнорабочих

Актуальные вакансии для подработки летом

Продавца на сезон ищут в киевском "Гидропарке" в национальную сеть магазинов BeerMarket.

Зарплату обещают от 17 000 до 22 000 грн.

При этом рассматривают как кандидатов с опытом продаж, так и без. Готовы взять даже студентов заочной формы обучения и последних курсов.

Вакансия продавца в Киеве (скриншот: work.ua)

Спасателя на летний сезон ищут в ресторанно-гостиничном комплексе Bartolomeo Best River Resort в Днепре.

Зарплату обещают выплачивать своевременно (точная сумма - не указана). Питание - за счет компании.

Чтобы устроиться на такую подработку, необходимы: физическая подготовка, умение плавать, умение оказать первую медицинскую помощь, ответственность, выносливость, а также удостоверение спасателя.

Вакансия спасателя в Днепре (скриншот: work.ua)

Водителя погрузчика на сезон в Чернигове ищут в агентстве Sun One.

Зарплату обещают от 20 000 до 25 000 грн.

Чтобы получить эту работу, необходимы: хорошая физическая форма, отсутствие вредных привычек, ответственность, опыт подобной работы, а также наличие водительского удостоверения погрузчика и водительское удостоверение.

Вакансия водителя погрузчика в Чернигове (скриншот: work.ua)

Администратора на сезон ищут в парке дикой природы "Беремицьке" в Козелецком районе Черниговской области (75 км от Киева и 88 км от Чернигова).

Уточняется, что для сотрудников парка организован трансфер из Киева, Чернигова, Остра и Козельца.

Уровень зарплаты - не указан.

График работы - плавающий с ночными сменами (бесплатное проживание в рабочие дни). Питание - корпоративное.

Вакансия администратора в Козелецком районе (скриншот: work.ua)

Воспитателя-вожатого в летний лагерь ищут в компании "Карандашик" в Одессе.

Зарплату обещают от 7 000 до 18 000 грн.

Обязанности работника будут включать организацию развлекательных и учебных мероприятий для детей, формирование команды и обеспечение безопасности детей на протяжении всего времени пребывания в лагере.

При этом необходимо иметь среднее специальное образование и опыт работы с детьми.

Уточняется, что есть также перспектива продолжения сотрудничества с сентября.

Вакансия воспитателя-вожатого в Одессе​ (скриншот: work.ua)

Мерчендайзера на сезон ищут в Одессе в компании IDS Ukraine (лидер украинского рынка минеральных вод во всех категориях).

Зарплату обещают от 15 000 грн.

Трудоустройство - официальное.

Вакансия мерчендайзера в Одессе (скриншот: work.ua)

Баристу на сезон ищут в стильной молодежной кофейне Coffee streetart в Киеве.

Зарплату обещают от 19 000 до 24 000 грн.

Уточняется, что готовы взять лиц от 17 лет.

Вакансия баристы в Киеве (скриншот: work.ua)

Разнорабочего в конно-спортивный комплекс ищут на сезон в ЧП "Перемога АВК" (предприятие аграрного сектора, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур) в Днепре.

Уровень зарплаты - не указан, однако обещают официальное оформление с первого рабочего дня, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством.

Вакансия разнорабочего в Днепре (скриншот: work.ua)

Продавца мороженого ищут в американскую кондитерскую Milk Bar в Киеве.

Зарплату обещают от 15 000 грн.

Отмечается, что новый сотрудник будет работать в дружеской и профессиональной атмосфере, будет иметь возможность развития и карьерного роста, а также гарантированную оплачиваемую стажировку.

Вакансия продавца мороженого в Киеве (скриншот: work.ua)