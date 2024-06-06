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9 абсолютно безкоштовних методів, які допоможуть швидко покращити стан здоров'я

Четвер 06 червня 2024 10:03
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9 абсолютно безкоштовних методів, які допоможуть швидко покращити стан здоров'я Як покращити стан здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Віра Курин

Всі звички безпосередньо впливають на стан здоров'я. Щоб не почуватися мляво та мати постійні стреси, достатньо лише додати у своє життя декілька важливих правил, які сприятимуть покращенню здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолог Віри Курин.

Які методи ввести у життя

За словами експерта, бути здоровим абсолютно не дорого.

До безкоштовних методів покращення здоров'я відносять:

  • медитація
  • вдячність
  • заземлення
  • спілкування
  • йога
  • прогулянки
  • сонячне світло
  • здоровий сон
  • дихальна практика

Як міцний сон впливає на здоров'я

Час, коли людина спить, відіграє надзвичайно важливу роль для відновлення організму, сил та витраченої протягом насиченого дня енергії. Сон є найважливішим методом, який можемо використовувати для покращення здоров’я та самопочуття.

Не потрібно витрачати кошти для того, щоб ввечері вчасно лягти спати. Нестача міцного сну тісно пов’язана із дисбалансом рівня цукру у крові.

Прогулянка на вулиці

Відновити сили допоможе прогулянка на свіжому повітрі. Вийдіть на декілька хвилин на вулицю, прогуляйтесь вздовж алеї, помилуйтесь деревами, небом, сонцем, всміхніться пташкам тощо.

Лише 20-30 хвилин гармонії з природою допоможуть покращити рівень кортизолу - гормон, який виконує у нашому організмі протизапальну та антистресову дію.

Вплив фізичних вправ

Потрібно пам'ятати, що для цього не обов’язково купувати абонемент у спортзал, адже можна у домашніх умовах спробувати виконувати фізичні навантаження.

Зараз можна знайти безліч відеотренувань на різні смаки та можливості. Самопочуття та настрій обов’язково покращаться, а тіло стане більш підтягнутим.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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