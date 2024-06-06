9 абсолютно бесплатных методов, которые помогут быстро улучшить состояние здоровья
Все привычки оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья. Чтобы не чувствовать себя вяло и иметь постоянные стрессы, достаточно добавить в свою жизнь несколько важных правил, которые будут способствовать улучшению здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Какие методы ввести в жизнь
По словам эксперта, быть здоровым совсем не дорого.
К бесплатным методам улучшения здоровья относятся:
- медитация
- благодарность
- заземление
- общение
- йога
- прогулки
- солнечный свет
- здоровый сон
- дыхательная практика
Как крепкий сон влияет на здоровье
Время, когда человек спит, играет чрезвычайно важную роль для восстановления организма, сил и израсходованной в течение насыщенного дня энергии. Сон является важнейшим методом, который можно использовать для улучшения здоровья и самочувствия.
Не нужно тратить средства для того, чтобы вечером вовремя лечь спать. Недостаток крепкого сна тесно связан с дисбалансом уровня сахара в крови.
Прогулка на улице
Восстановить силы поможет прогулка на открытом воздухе. Выйдите на несколько минут на улицу, прогуляйтесь вдоль аллеи, полюбуйтесь деревьями, небом, солнцем, улыбнитесь птичкам и т.д.
Лишь 20-30 минут гармонии с природой помогут улучшить уровень кортизола - гормон, выполняющий в нашем организме противовоспалительное и антистрессовое действие.
Влияние физических упражнений
Нужно помнить, что для этого не обязательно покупать абонемент в спортзал, ведь можно попробовать выполнять физические нагрузки в домашних условиях.
Сейчас можно найти множество видеотренировок на разные вкусы и возможности. Самочувствие и настроение обязательно улучшатся, а тело станет более подтянутым.
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