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9 абсолютно бесплатных методов, которые помогут быстро улучшить состояние здоровья

Четверг 06 июня 2024 10:03
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9 абсолютно бесплатных методов, которые помогут быстро улучшить состояние здоровья Как улучшить состояние здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Все привычки оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья. Чтобы не чувствовать себя вяло и иметь постоянные стрессы, достаточно добавить в свою жизнь несколько важных правил, которые будут способствовать улучшению здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Какие методы ввести в жизнь

По словам эксперта, быть здоровым совсем не дорого.

К бесплатным методам улучшения здоровья относятся:

  • медитация
  • благодарность
  • заземление
  • общение
  • йога
  • прогулки
  • солнечный свет
  • здоровый сон
  • дыхательная практика

Как крепкий сон влияет на здоровье

Время, когда человек спит, играет чрезвычайно важную роль для восстановления организма, сил и израсходованной в течение насыщенного дня энергии. Сон является важнейшим методом, который можно использовать для улучшения здоровья и самочувствия.

Не нужно тратить средства для того, чтобы вечером вовремя лечь спать. Недостаток крепкого сна тесно связан с дисбалансом уровня сахара в крови.

Прогулка на улице

Восстановить силы поможет прогулка на открытом воздухе. Выйдите на несколько минут на улицу, прогуляйтесь вдоль аллеи, полюбуйтесь деревьями, небом, солнцем, улыбнитесь птичкам и т.д.

Лишь 20-30 минут гармонии с природой помогут улучшить уровень кортизола - гормон, выполняющий в нашем организме противовоспалительное и антистрессовое действие.

Влияние физических упражнений

Нужно помнить, что для этого не обязательно покупать абонемент в спортзал, ведь можно попробовать выполнять физические нагрузки в домашних условиях.

Сейчас можно найти множество видеотренировок на разные вкусы и возможности. Самочувствие и настроение обязательно улучшатся, а тело станет более подтянутым.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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