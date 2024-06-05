Названі продукти, які сповільнюють старіння. Як включити їх в раціон
Нове дослідження показало, що специфічні поживні речовини, подібні до тих, що містяться в середземноморській дієті, можуть відігравати вирішальну роль у уповільненні старіння мозку.
Які саме продукти треба вживати, щоб сповільнити старіння, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Healthline.
Яке харчування сповільнює старіння мозку
Вчені з'ясували, що жирну рибу треба додавати в свій раціон.
"Жирна риба, як-от лосось, скумбрія, сардини та форель, багата омега-3 жирними кислотами, і ми повинні прагнути споживати принаймні одну порцію жирної риби на тиждень", - кажуть науковці
Листова зелень, як шпинат, капуста та брокколі, також є чудовим вибором. Вони забезпечують каротиноїди, такі як лютеїн і зеаксантин.
Горіхи та насіння - це ще один продукт, яким варто запастися. Мигдаль, насіння соняшнику та насіння льону містять вітамін Е та АЛК (альфа-ліноленову кислоту).
Щоб додати більше холіну у свій раціон, спробуйте включити яйця та печінку. Наповнити тарілку різнокольоровими овочами та фруктами - також гарна ідея. Перець, помідори та апельсини - містять багато антиоксидантів і вітаміну С.
Як включити у свій раціон більше продуктів для здоров’я мозку
Вам не потрібно повністю переглядати свій раціон, щоб надати пріоритет здоров’ю свого мозку. Ви можете почати з маленьких кроків у правильному напрямку.
Дієтолог Ладлам-Рейн радить вибрати один або два дні на тиждень, щоб включити в їжу лосось, сардини або скумбрію.
Ви також можете збільшити споживання листової зелені, додаючи шпинат або капусту до смузі, салатів і гарнірів.
Під час перекусів Ладлам-Рейн рекомендує тримати під рукою мигдаль, насіння соняшнику та насіння льону.
Ви можете їсти їх окремо або додавати в йогурт, пластівці або кашу для більш повноцінної їжі.
Сніданок - це чудовий час, щоб збільшити споживання холіну. Ви можете зробити це, взявши яйця. Нарешті, Ладлам-Рейн радить додати багато кольору вашій тарілці за допомогою безлічі свіжих фруктів і овочів.
Прагніть до різноманітних різнокольорових продуктів, щоб забезпечити хороше поєднання антиоксидантів і каротиноїдів.
Ключовим є вживання цілісної, мінімально обробленої їжі, наскільки це можливо.
"Намагайтеся їсти принаймні п’ять порцій фруктів і овочів на день і 30 різних продуктів рослинного походження на тиждень. Їжте їх, щоб отримати всі необхідні поживні речовини", - радить експертка.
До цього дієтолог поділилася рецептом салату для молодості та довголіття.
Раніше ми писали про те, як харчуватись, щоб сповільнити старіння.
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