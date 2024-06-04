5 прихованих ознак апендициту, які категорично не можна ігнорувати

Ознаки апендициту не можна ігнорувати, адже наслідки можуть бути невтішними. Чим раніше людина звернеться до лікаря, тим менше страждатиме. Біль посилюються з часом, і будь-яке зволікання може обернутися розриванням апендикса та гнійним перитонітом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що таке апендикс

Апендикс - невеликий трубчастий орган, що приєднаний до товстої кишки. Його призначення залишається таємницею, але запалення може призвести до серйозних наслідків.

Запалення апендициту виникає, коли щось блокує цей трубчастий мішечок, порушуючи кровообіг та збільшуючи тиск. Ігнорування цього стану може призвести до розірвання органа та інфекційного ураження.

Які ознаки не можна ігнорувати

Біль у нижній правій частині живота

Оскільки апендикс розташований у нижній правій частині вашого тіла, ви можете відчувати біль у цій області.

Лікар невідкладної допомоги Крісті Сіонц розповіла, що біль зазвичай починається біля пупка, а потім переходить у нижню праву частину живота, з часом стаючи гострішим і сильнішим.

Запор або діарея

За словами гастроентеролога Супрії Рао, у пацієнтів з апендицитом можуть виникнути запор або діарея. Це можуть бути несподівані симптоми, на які ви повинні звернути увагу.

Біль у попереку

Погана новина полягає в тому, що біль також може поширюватися на праву сторону спини. Це може імітувати дискомфорт, який виникає при проблемах з хребтом або інших хронічних проблемах зі спиною.

Деякі люди можуть навіть відчувати цей біль у підколінному сухожиллі або прямій кишці.

Втрата апетиту

Якщо ви помітили, що у вас немає бажання їсти, як раніше, швидше за все, ви відчуваєте втрату апетиту. Це часто є ранньою ознакою апендициту.

Біль при русі

Ще одним несподіваним симптомом може бути біль під час руху.

Біль від апендициту не зникає сам по собі і зазвичай посилюється під час рухів, таких як нахиляння, чхання або кашель.