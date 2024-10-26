8 вправ для чоловіків та жінок, щоб бути активними та сильними у будь-якому віці

З віком підтримка м’язової сили та функціональних рухів стає все більш важливою для загального здоров’я. Тренери назвали найкращі вправи для жінок та чоловіків, щоб залишатися сильним у будь-якому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Кожна вправа націлена на певні м'язи, щоб забезпечити збалансоване тренування.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
гантелі над головою, поки руки не будуть повністю витягнуті.
(фото: eatthis.com)
Раніше ми повідомляли, в чому різниця між йогою та пілатесом.
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