8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрасте

С возрастом поддержание мышечной силы и функциональных движений становится все более важным для общего здоровья. Тренеры назвали лучшие упражнения для мужчин и женщин, чтобы оставаться сильным в любом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Каждое упражнение нацелено на определенные мышцы, чтобы обеспечить сбалансированную тренировку.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
гантели над головой, пока руки не будут полностью вытянуты.
(фото: eatthis.com)
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