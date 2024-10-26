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8 упражнений для мужчин и женщин, чтобы быть активными и сильными в любом возрасте

Какие упражнения помогут быть активными в любом возрасте (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом поддержание мышечной силы и функциональных движений становится все более важным для общего здоровья. Тренеры назвали лучшие упражнения для мужчин и женщин, чтобы оставаться сильным в любом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Каждое упражнение нацелено на определенные мышцы, чтобы обеспечить сбалансированную тренировку.

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Ягодичный мост

(фото: eatthis.com)

гантели над головой, пока руки не будут полностью вытянуты.

Подъем гантелей над головой (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Подъем гантелей лежа (фото: eatthis.com)

Подъемы (фото: eatthis.com)

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