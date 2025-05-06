8 суперфудов, содержащих больше белка, чем яйцо: вы будете удивлены

Куриное яйцо давно считается одним из лучших источников белка. Однако существует немало продуктов, которые могут превзойти его по содержанию этого важного макронутриента.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Сейтан

Сейтан, также известный как жизненно важная пшеничная клейковина, занимает первое место среди растительных продуктов, которые содержат больше белка, чем яйцо, обеспечивая 17 г на каждую порцию.

Этот сытный и жевательный растительный белок традиционно изготавливается путем замешивания теста из пшеничной муки и смывания крахмала.

Нарежьте сейтан полосками и добавьте их в тако, карри и салаты.

Темпе

Темпе - более твердый и ореховый продукт, изготовленный из натурально ферментированных соевых бобов. Как и тофу, темпе - это полноценный растительный белок со всеми незаменимыми аминокислотами, содержащий 17 г на полстакана.

Чечевица

Чечевица - это круглые бобовые культуры, которые бывают разных цветов - красного, желтого, черного, коричневого и зеленого. Этот продукт является растительным белком, который содержит 18 г на порцию.

Бобы также богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс, что может помочь способствовать оптимальному контролю уровня сахара в крови. Регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой, таких как чечевица, также может способствовать регулярности пищеварения, здоровью сердца и общему здоровью.

Сердцевины конопли

3 столовые ложки шелушенных семян конопли содержит 9 г белка. Кроме того, конопляные сердцевины являются отличным источником магния, необходимого для здоровья иммунитета, мышц и нервов, а также они являются богатым источником цинка, который важен для заживления ран и свертываемости крови.

Вы также можете посыпать конопляными сердцевинами йогурт или овсянку, добавлять их в смузи или салаты.

Эдамаме

Эдамаме - это зеленые молодые соевые бобы, продаются в стручках или очищенные, содержат около 10 г белка на полстакана.

К тому же эдамаме обладает способностью снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП.

Эдамаме невероятно универсальны, добавьте их к блюдам с лапшой или жареным.

Зеленый горошек

Зеленый горошек действительно является одним из главных претендентов на место источников растительного белка, предлагая более 8 г белка на 1 стакан.

Чашка гороха также содержит 9 г клетчатки, которая способствует насыщению, пищеварению и здоровью сердца.

Универсальный зеленый горошек хорошо сочетается с различными ингредиентами в супах, запеканках, макаронах и блюдах из риса, и им можно наслаждаться круглый год.

Семена подсолнечника

Ядра семян подсолнечника богаты белком (7 граммов на полстакана). Они полезны мононенасыщенными жирами и клетчаткой. Это сочетание питательных веществ дольше сохраняет чувство сытости.

Сами по себе зерна идеально подходят для перекуса, но они также хорошо подходят для соленых и сладких блюд.

Фасоль Лимская белая

Лимская фасоль - еще одна отличная белковая альтернатива яйцам, которая содержит 7 г белка на полстакана.

Как и другие виды бобовых, лимская фасоль богата клетчаткой, что способствует ощущению сытости и контролирует уровень сахара в крови.