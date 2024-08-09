8 речовин, стійки плями від яких вкрай складно відчистити

Ми щодня використовуємо безліч речовин, але плями від деяких з них дуже важко видалити. Для кожної з них треба використати свою стратегію та знати певні секрети. Тож плями від яких 8 побутових речовин найскладніше видалити з одягу, підлоги та інших речей?
РБК-Україна (проект Styler) зробило інструкцію, як поводитися з кожним окремим видом плям та як відчистити від них свої речі, з посиланням на дослідження сайту Apartment Therapy.
Якщо у вас пляма від олії, вам пощастило: олії тваринного та рослинного походження легше видалити, оскільки їхні молекули переважно тригліцериди, які легко емульгуються у пральному порошку. Проте перед сушінням перевірте пляму - якщо вона не зникла, тепло може закріпити пляму.
Для стійких плям спробуйте попередню обробку пральним порошком або милом, а потім виперіть у гарячій воді з теплим полосканням.
Шоколад легше видалити, ніж багато інших плям, завдяки маслу какао, але какао-порошок робить пляму більш складною. Щоб впоратися з нею, зніміть якомога більше шоколаду, обробіть пляму пральним порошком або милом, і виперіть у холодній воді.
Уникайте використання соди, оцту або лимонного соку, які можуть ускладнити видалення.
Томатний соус містить каротиноїди, які важко видалити, оскільки вони окислюються з часом.
Негайно обробіть пляму пральним порошком, а при його відсутності використовуйте мило, рідину для миття посуду або соду. Промийте холодною водою і виперіть у холодній або теплій воді з ензимним порошком. Для старих плям спочатку замочіть у кисневому відбілювачі.
Макіяж може бути стійким, оскільки складається з олій, восків та пігментів, які можуть діяти як постійний барвник.
Негайно видаліть надлишки макіяжу і обробіть пляму спиртом. Потім промийте холодною водою і застосуйте пральний порошок з кисневим відбілювачем. Уникайте використання засобів для зняття макіяжу на основі олії.
Чорнило, яке висохло, може бути дуже важким для видалення. Для початку обробіть пляму спиртом, потім промийте холодною водою і повторіть процедуру. Якщо не вдається, спробуйте старе молоко або суміш молока і оцту. Після цього виперіть річ у теплій або холодній воді.
Більшість сучасних фарб на водяній основі легше видалити до того, як вони висохнуть. Обробіть пляму спиртом, промийте холодною водою і повторіть процедуру.
Для масляних фарб застосуйте той же метод, але будьте готові до того, що видалення може бути складнішим після висихання.
Червоне вино містить таніни та антоціаніни, які швидко окислюються і можуть закріпитися на тканині. Для швидкого реагування змішайте перекис водню з водою і нанесіть на пляму, потім виперіть у холодній воді з ензимним порошком.
Кров складається з окислювальних компонентів, які важко видалити, особливо при високих температурах.
Замочіть свіжу пляму в холодній воді, обробіть пральним порошком або милом, і промийте. Для висохлих плям попередньо замочіть у холодній воді з кисневим відбілювачем і ензимним порошком.
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