8 речовин, стійки плями від яких вкрай складно відчистити

Олія

Якщо у вас пляма від олії, вам пощастило: олії тваринного та рослинного походження легше видалити, оскільки їхні молекули переважно тригліцериди, які легко емульгуються у пральному порошку. Проте перед сушінням перевірте пляму - якщо вона не зникла, тепло може закріпити пляму.

Для стійких плям спробуйте попередню обробку пральним порошком або милом, а потім виперіть у гарячій воді з теплим полосканням.

Шоколад

Шоколад легше видалити, ніж багато інших плям, завдяки маслу какао, але какао-порошок робить пляму більш складною. Щоб впоратися з нею, зніміть якомога більше шоколаду, обробіть пляму пральним порошком або милом, і виперіть у холодній воді.

Уникайте використання соди, оцту або лимонного соку, які можуть ускладнити видалення.

Томатний соус

Томатний соус містить каротиноїди, які важко видалити, оскільки вони окислюються з часом.

Негайно обробіть пляму пральним порошком, а при його відсутності використовуйте мило, рідину для миття посуду або соду. Промийте холодною водою і виперіть у холодній або теплій воді з ензимним порошком. Для старих плям спочатку замочіть у кисневому відбілювачі.

Хто з нас не упускав краплі кетчупу, коли їв хот-дог? (фото: Freepik.com)

Макіяж

Макіяж може бути стійким, оскільки складається з олій, восків та пігментів, які можуть діяти як постійний барвник.

Негайно видаліть надлишки макіяжу і обробіть пляму спиртом. Потім промийте холодною водою і застосуйте пральний порошок з кисневим відбілювачем. Уникайте використання засобів для зняття макіяжу на основі олії.

Чорнило

Чорнило, яке висохло, може бути дуже важким для видалення. Для початку обробіть пляму спиртом, потім промийте холодною водою і повторіть процедуру. Якщо не вдається, спробуйте старе молоко або суміш молока і оцту. Після цього виперіть річ у теплій або холодній воді.

Фарба

Більшість сучасних фарб на водяній основі легше видалити до того, як вони висохнуть. Обробіть пляму спиртом, промийте холодною водою і повторіть процедуру.

Для масляних фарб застосуйте той же метод, але будьте готові до того, що видалення може бути складнішим після висихання.

Червоне вино

Червоне вино містить таніни та антоціаніни, які швидко окислюються і можуть закріпитися на тканині. Для швидкого реагування змішайте перекис водню з водою і нанесіть на пляму, потім виперіть у холодній воді з ензимним порошком.

Якщо пральна машина недоступна, використовуйте лише перекис водню і промийте холодною водою (фото: Freepik.com)

Кров

Кров складається з окислювальних компонентів, які важко видалити, особливо при високих температурах.

Замочіть свіжу пляму в холодній воді, обробіть пральним порошком або милом, і промийте. Для висохлих плям попередньо замочіть у холодній воді з кисневим відбілювачем і ензимним порошком.