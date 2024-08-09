8 веществ, стойкие пятна от которых крайне сложно отчистить

Масло

Если у вас пятно от масла, вам повезло: масла животного и растительного происхождения легче удалить, поскольку их молекулы преимущественно триглицериды, легко эмульгирующиеся в стиральном порошке. Однако перед сушкой проверьте пятно - если оно не исчезло, тепло может закрепить пятно.

Для стойких пятен попробуйте предварительную обработку стиральным порошком или мылом, а затем постирайте в горячей воде с теплым полосканием.

Шоколад

Шоколад легче удалить, чем многие другие пятна, благодаря маслу какао, но какао-порошок делает пятно более сложным. Чтобы справиться с ним, соскребите как можно больше шоколада, обработайте пятно стиральным порошком или мылом и постирайте в холодной воде.

Избегайте использования соды, уксуса или лимонного сока, которые могут осложнить удаление.

Томатный соус

Томатный соус содержит каротиноиды, которые трудно удалить, поскольку они окисляются с течением времени.

Немедленно обработайте пятно стиральным порошком, а при его отсутствии используйте мыло, жидкость для мытья посуды или соду. Промойте холодной водой и постирайте в холодной или теплой воде с энзимным порошком. Для старых пятен сначала замочите в кислородном отбеливателе.

Кто из нас не упускал капли кетчупа, когда ел хот-дог? (фото: Freepik.com)

Макияж

Макияж может быть стойким, поскольку состоит из масел, восков и пигментов, которые способны действовать как постоянный краситель.

Немедленно удалите излишки макияжа и обработайте пятно спиртом. Затем промойте холодной водой и примените стиральный порошок с кислородным отбеливателем. Избегайте использования средств для снятия макияжа на основе растительного масла.

Чернила

Высохшие чернила могут быть очень трудными для удаления. Для начала обработайте пятно спиртом, затем промойте прохладной водой и повторите функцию. Если не удается, попробуйте старое молоко или смесь молока и уксуса. После этого постирайте вещь в теплой или холодной воде.

Краска

Большинство современных красок на водяной основе легче удалить до того, как они высохнут. Обработайте пятно спиртом, промойте прохладной водой и повторите функцию.

Для масляных красок примените тот же метод, но будьте готовы к тому, что удаление может быть сложнее после высыхания.

Красное вино

Красное вино содержит антины и таннины, которые быстро окисляются и могут закрепиться на ткани. Для быстрого реагирования смешайте перекись водорода с водой и нанесите на пятно, затем постирайте в холодной воде с энзимным порошком.

Если стиральная машина недоступна, используйте только перекись водорода и промойте холодной водой (фото: Freepik.com)

Кровь

Кровь состоит из окислительных компонентов, которые трудно удалить, особенно при высоких температурах.

Замочите свежее пятно в холодной воде, обработайте стиральным порошком или мылом и промойте. Для высохших пятен предварительно замочите в холодной воде с кислородным отбеливателем и энзимным порошком.