7 помилок в митті підлоги, що шкодять поверхні

Здається, мити підлогу досить просто - хоча це, безумовно виснажує. Навряд комусь подобається постійно змінювати воду в відрі для миття або витискати брудну ганчірку, щоб не залишати патьоків. Проте деякі помилки під час прибирання можуть не просто поширити бруд, а й пошкодити поверхню.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Не пилососити підлогу перед миттям

Купа бруду, пилу, волосся та шерсті тварин збиратиметься в відрі з водою - а потім знов потраплятиме на підлогу. Водночас прилипле до швабри сміття може залишити подряпини на паркеті - в яких збиратиметься бруд.

Справа не лише у великих шматках сміття, які варто зібрати за допомогою пилососа перед миттям підлоги. Частинки пилу та бруду, які не видно оком, також прилипають до швабри і швидше забруднюють воду.

Не відтискати швабру або ганчірку

Найбільшою і потенційно найдорожчою помилкою під час миття, на думку експертів з прибирання, є використання надмірної кількості води на чутливих до вологи підлогах, таких як тверда деревина та ламінат.

Надлишок води може деформувати тверду деревину та спричинити утворення бульбашок на ламінаті. Крім цього, рідина також може потрапити в тріщини та шви між дошками і пошкодити матеріал під ними.

Зазначають, що для видалення бруду та знищення мікробів достатньо лише 1 міліметра мильного розчину на підлозі. Тож завжди відтискайте якомога більше води зі швабри і використовуйте вологе прибирання - прибирання ледь зволоженою шваброю.

Використання старої швабри або насадки

Старі насадки для швабр, є фабриками бактерій, які поширюють більше бактерій, ніж видаляють, оскільки накопичують бруд.

Насадку для швабри варто ретельно прати - радять обирати ті, які можна кидати в пральну машину. Або ж можна використати таку, яку можна викинути після використання.

Які помилки під час миття підлоги забруднюють поверхню (ілюстративне фото: Freepik)

До того ж час від часу необхідно замінювати насадку швабри - адже з часом матеріал зношується і перестає вбирати бруд.

Миття підлоги в неправильному напрямку

Погана техніка миття може призвести до утворення завихрень і смуг на підлозі. Для того, щоб ретельно помити підлогу, радять рухатися назад, щоб не наступити на мокру підлогу і не загнати себе в кут.

Починати миття потрібно з найвіддаленішого від дверей кута, спочатку провівши шваброю біля стіни, а потім рухаючись вперед-назад, просуваючись до дверей кімнати.

Не прибирати стійкі плями

Швабри призначені для ковзання по підлозі, а це означає, що вони чудово підходять для миття, але не для чищення.

Якщо ваша підлога сильно забруднена, радять використати швабру зі скребковими смужками, які чистять, не дряпаючи, або насадку багаторазового використання з синельної тканини, яка проникає в щілини.

Або ж можна оглянути поверхню на наявність стійких плям, наприклад, жиру, і видалити їх до миття підлоги.

Використовувати забагато мила

Занадто багато мила може зробити підлогу липким магнітом для бруду; будь-яка застаріла піна реактивується вологою - наприклад, від мокрої парасольки або розлитої води - і моментально змішується зі сміттям, що робить підлогу брудною швидше.

Найпростіше рішення - дотримуватися вказівок щодо розведення на пляшці з мийним засобом, використовуючи тільки ті, які призначені для підлоги.

Зберігати швабру в шафі

Зберігати громіздку швабру та відро може бути складно, особливо якщо у вас мало місця для зберігання.

Але якщо зберігати вологу швабру в шафі з поганою циркуляцією, вона може накопичувати вологу і створювати сприятливе середовище для розмноження цвілі.

Якщо вимиту насадку швабри не можна кинути в сушарку, радять повісити її там, де є сильний вітер або вентилятор, щоб пришвидшити сушіння. Також не радять зберігати швабру в мильному розчині, у відрі чи на підлозі.