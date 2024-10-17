8 незамінних аксесуарів для MacBook, за допомогою яких покращиться ваша продуктивність

Якщо ви хочете підвищити продуктивність при роботі з MacBook, правильно підібрані аксесуари можуть зробити велику відмінність.

Про 8 аксесуарів, які допоможуть вам працювати швидше, зручніше та з максимальною ефективністю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Logitech Brio 500

Ціна: від 3 599 гривень

Logitech Brio 500 - це веб-камера HD 1080p, яка забезпечує чітку та ясну якість відео для професійних відеодзвінків та потокової передачі.

Вона оснащена технологією RightLight 3, яка автоматично підлаштовується під різні умови освітлення, гарантуючи, що зображення залишиться яскравим і чітким навіть при слабкому освітленні. Вбудовані два мікрофони з шумом придушення гарантують чіткість вашого голосу за рахунок зниження фонового шуму.

Вона також оснащена захисною шторкою для додаткової безпеки, тому ви можете закрити об'єктив камери, коли вона не використовується.

Logitech Brio 500 (фото: Engadget)

LapGear MyDesk Lap Desk

Ціна: від 850 гривень

LapGear MyDesk Lap Desk - практичне та зручне рішення для роботи з ноутбуком далеко від традиційного столу. Він оснащений м'якою основою, яка відповідає вашим колінам, забезпечуючи стійку поверхню, незалежно від того, чи працюєте ви на дивані, ліжку або навіть на підлозі.

Стіл має вбудовані килимки для миші з обох боків та слот для власника телефону, що робить його зручним для багатозадачності. Його легка конструкція та вбудована ручка для перенесення дозволяють легко переміщати його вдома або брати з собою в дорогу.

Столик для ноутбука може комфортно вмістити ноутбуки розміром до 15,6 дюймів, що робить його універсальним аксесуаром для використання вдома або в подорожі.

LapGear MyDesk Lap Desk (фото: Engadget)

Satechi Dual Dock Stand

Ціна: від 2 599 гривень

Підставка Satechi Dual Dock поєднує функціональність підставки для ноутбука з док-станцією USB-C, допомагаючи вам організувати робочий простір, а також надаючи додаткові порти для підключення.

Вона включає порти USB-C, HDMI і USB-A, що підтримують зовнішні монітори, периферійні пристрої і швидку передачу даних. Підставка піднімає ноутбук для кращої ергономіки і повітряного потоку, що допомагає підтримувати прохолоду вашого пристрою при інтенсивному використанні.

Її гладкий алюмінієвий дизайн доповнює естетику сучасних MacBook. Ідеально підходить для професіоналів, ця підставка для док-станції зменшує плутанину кабелів та підвищує продуктивність, забезпечуючи безшовну інтеграцію пристроїв.

Satechi Dual Dock Stand (фото: Engadget)

Belkin 108W GaN USB Charger

Ціна: від 2 199 гривень

Зарядний пристрій Belkin 108W GaN USB - це компактне та ефективне рішення для заряджання, яке використовує технологію нітриду галію (GaN) для забезпечення високої продуктивності.

Воно оснащено двома портами USB-C та двома портами USB-A, що дозволяє заряджати кілька пристроїв одночасно, включаючи ноутбуки, смартфони та планшети.

Завдяки вихідній потужності 108 Вт воно може швидко заряджати потужні пристрої, такі як MacBook Pro або інші ноутбуки USB-C, при цьому подаючи живлення на дрібніші пристрої.

Технологія GaN гарантує, що зарядний пристрій залишиться холодним і забезпечить ефективну потужність із мінімальними втратами енергії.

Це чудовий аксесуар для подорожей завдяки своїй компактній конструкції та здатності замінити кілька зарядних пристроїв одним гаджетом.

Belkin 108W GaN USB Charger (фото: Amazon)

Anker 100W 10ft USB-C to USB-C Cable

Ціна: 599 гривень

Кабель Anker 100W USB-C to USB-C - це міцний та універсальний кабель для заряджання та передачі даних, що ідеально підходить для високопродуктивних пристроїв, таких як ноутбуки, планшети та смартфони.

Завдяки потужності подачі живлення 100 Вт він підтримує швидку зарядку навіть найвибагливіших пристроїв, включаючи MacBook та інші ноутбуки USB-C. Його довжина забезпечує гнучкість, дозволяючи заряджати або підключати пристрої зі зручної відстані.

Нейлонова конструкція з подвійним обплетенням забезпечує довговічність та стійкість до зношування, що робить його придатним для тривалого повсякденного використання.

Цей кабель також підтримує швидкісну передачу даних до 480 Мбіт/с для швидкого обміну файлами між пристроями.

Anker 100W 10ft USB-C to USB-C Cable (фото: Amazon)

Mophie Powerstation Pro AC 27,000mAh battery

Ціна: від 8200 гривень

Mophie Powerstation Pro AC - це портативний зовнішній акумулятор великої ємності з батареєю ємністю 27 000 мА/год, здатний заряджати кілька пристроїв, включаючи ноутбуки, планшети та смартфони. Він оснащений розеткою змінного струму, а також портами USB-C та USB-A, що робить його універсальним для заряджання широкого спектру пристроїв.

Порт USB-C Power Delivery підтримує швидке заряджання таких гаджетів, як MacBook або iPad, в той час як розетка змінного струму може живити гаджети, які зазвичай потребують настінного зарядного пристрою.

Він ідеально підходить для подорожей чи надзвичайних ситуацій, забезпечуючи достатньо потужності для кількох повних зарядів ваших пристроїв.

Powerstation Pro AC також має міцну конструкцію та елегантний дизайн, що робить його надійним та стильним рішенням для підтримки заряду в дорозі.

Mophie Powerstation Pro AC 27,000mAh battery (фото: Engadget)

Logitech MX Ergo Wireless Trackball Mouse

Ціна: від 5 399 гривень

Бездротова миша Logitech MX Ergo пропонує ергономічну альтернативу традиційним мишам, розроблену для зниження навантаження на зап'ястя та підвищення комфорту при тривалому використанні.

Вона має кут нахилу, що налаштовується до 20 градусів, що дозволяє користувачам регулювати положення для кращої постави руки і зап'ястя.

Конструкція трекболу виключає необхідність у великих рухах руки, що робить її ідеальною для користувачів з обмеженим простором на столі або тих, хто надає перевагу більш стаціонарному досвіду.

Завдяки точному керуванню курсором та програмованим кнопкам MX Ergo ідеально підходить для професіоналів, яким потрібна точність та налаштованість. Миша підключається через Bluetooth або USB-ключ і підтримує до двох пристроїв із простим перемиканням між ними.

Logitech MX Ergo Wireless Trackball Mouse (фото: Engadget)

Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard

Ціна: від 1 699 гривень

Logitech K380 - це компактна та легка клавіатура Bluetooth, яка забезпечує безперебійне підключення до трьох пристроїв одночасно. Вона сумісна з різними платформами, включаючи Windows, MacOS, iOS, Android та Chrome OS, що робить її ідеальною для багатозадачності на телефонах, планшетах та комп'ютерах.

Завдяки зручному набору тексту та тривалому часу роботи від батареї (до двох років на батареях AAA) вона стане надійним супутником як удома, так і у подорожі. Кнопки легкого перемикання клавіатури дозволяють користувачам швидко перемикатися між підключеними пристроями одним натисканням.

Її портативна конструкція та тихі клавіші роблять її відмінним вибором для тих, хто перебуває в дорозі, незалежно від того, чи працюєте ви віддалено чи просто потребуєте компактного рішення для клавіатури.

Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard (фото: Engadget)