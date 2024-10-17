8 незаменимых аксессуаров для MacBook, с помощью которых улучшится ваша продуктивность

Если вы хотите повысить продуктивность при работе с MacBook, правильно подобранные аксессуары могут сделать огромное различие.

Про 8 аксессуаров, которые помогут вам работать быстрее, удобнее и с максимальной эффективностью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Logitech Brio 500

Цена: от 3 599 гривен

Logitech Brio 500 - это веб-камера HD 1080p, которая обеспечивает четкое и ясное качество видео для профессиональных видеозвонков и потоковой передачи.

Она оснащена технологией RightLight 3, которая автоматически подстраивается под различные условия освещения, гарантируя, что ваше изображение останется ярким и четким даже при слабом освещении. Встроенные два микрофона с шумоподавлением гарантируют четкость вашего голоса за счет снижения фонового шума.

Она также оснащена защитной шторкой для дополнительной безопасности, так что вы можете закрыть объектив камеры, когда она не используется.

Logitech Brio 500 (фото: Engadget)

LapGear MyDesk Lap Desk

Цена: от 850 гривен

LapGear MyDesk Lap Desk - практичное и удобное решение для работы с ноутбуком вдали от традиционного стола. Он оснащен мягкой основой, которая соответствует вашим коленям, обеспечивая устойчивую поверхность, независимо от того, работаете ли вы на диване, кровати или даже на полу.

Стол имеет встроенные коврики для мыши с обеих сторон и слот для держателя телефона, что делает его удобным для многозадачности. Его легкая конструкция и встроенная ручка для переноски позволяют легко перемещать его по дому или брать с собой в дорогу.

Столик для ноутбука может с комфортом вместить ноутбуки размером до 15,6 дюймов, что делает его универсальным аксессуаром для использования дома или в путешествии.

LapGear MyDesk Lap Desk (фото: Engadget)

Satechi Dual Dock Stand

Цена: от 2 599 гривен

Подставка Satechi Dual Dock сочетает в себе функциональность подставки для ноутбука с док-станцией USB-C, помогая вам организовать рабочее пространство, а также предоставляя дополнительные порты для подключения.

Она включает в себя порты USB-C, HDMI и USB-A, поддерживающие внешние мониторы, периферийные устройства и быструю передачу данных. Подставка приподнимает ваш ноутбук для лучшей эргономики и воздушного потока, что помогает поддерживать прохладу вашего устройства при интенсивном использовании.

Ее гладкий алюминиевый дизайн дополняет эстетику современных MacBook. Идеально подходящая для профессионалов, эта подставка для док-станции уменьшает путаницу кабелей и повышает производительность, обеспечивая бесшовную интеграцию устройств.

Satechi Dual Dock Stand (фото: Engadget)

Belkin 108W GaN USB Charger

Цена: от 2 199 гривен

Зарядное устройство Belkin 108W GaN USB - это компактное и эффективное решение для зарядки, которое использует технологию нитрида галлия (GaN) для обеспечения высокой производительности.

Оно оснащено двумя портами USB-C и двумя портами USB-A, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Благодаря выходной мощности 108 Вт оно может быстро заряжать мощные устройства, такие как MacBook Pro или другие ноутбуки USB-C, при этом подавая питание на более мелкие устройства.

Технология GaN гарантирует, что зарядное устройство останется холодным и обеспечит эффективную мощность с минимальными потерями энергии.

Это отличный аксессуар для путешествий благодаря своей компактной конструкции и способности заменить несколько зарядных устройств одним гаджетом.

Belkin 108W GaN USB Charger (фото: Amazon)

Anker 100W 10ft USB-C to USB-C Cable

Цена: 599 гривен

Кабель Anker 100W USB-C to USB-C - это прочный и универсальный кабель для зарядки и передачи данных, идеально подходящий для высокопроизводительных устройств, таких как ноутбуки, планшеты и смартфоны.

Благодаря мощности подачи питания 100 Вт он поддерживает быструю зарядку даже самых требовательных устройств, включая MacBook и другие ноутбуки USB-C. Его длина обеспечивает гибкость, позволяя заряжать или подключать устройства с удобного расстояния.

Нейлоновая конструкция с двойной оплеткой обеспечивает долговечность и устойчивость к износу, что делает его пригодным для длительного повседневного использования.

Этот кабель также поддерживает высокоскоростную передачу данных до 480 Мбит/с для быстрого обмена файлами между устройствами.

Anker 100W 10ft USB-C to USB-C Cable (фото: Amazon)

Mophie Powerstation Pro AC 27,000mAh battery

Цена: от 8 200 гривен

Mophie Powerstation Pro AC - это портативный внешний аккумулятор большой емкости с батареей емкостью 27 000 мА/ч, способный заряжать несколько устройств, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны. Он оснащен розеткой переменного тока, а также портами USB-C и USB-A, что делает его универсальным для зарядки широкого спектра устройств.

Порт USB-C Power Delivery поддерживает быструю зарядку таких гаджетов, как MacBook или iPad, в то время как розетка переменного тока может питать гаджеты, которым обычно требуется настенное зарядное устройство.

Он идеально подходит для путешествий или чрезвычайных ситуаций, обеспечивая достаточно мощности для нескольких полных зарядок ваших устройств.

Powerstation Pro AC также имеет прочную конструкцию и элегантный дизайн, что делает его надежным и стильным решением для поддержания заряда в пути.

Mophie Powerstation Pro AC 27,000mAh battery (фото: Engadget)

Logitech MX Ergo Wireless Trackball Mouse

Цена: от 5 399 гривен

Беспроводная мышь Logitech MX Ergo предлагает эргономичную альтернативу традиционным мышам, разработанную для снижения нагрузки на запястье и повышения комфорта при длительном использовании.

Она имеет настраиваемый угол наклона до 20 градусов, что позволяет пользователям регулировать положение для лучшей осанки руки и запястья.

Конструкция трекбола исключает необходимость в обширных движениях руки, что делает ее идеальной для пользователей с ограниченным пространством на столе или тех, кто предпочитает более стационарный опыт.

Благодаря точному управлению курсором и программируемым кнопкам MX Ergo идеально подходит для профессионалов, которым нужна точность и настраиваемость. Мышь подключается через Bluetooth или USB-ключ и поддерживает до двух устройств с простым переключением между ними.

Logitech MX Ergo Wireless Trackball Mouse (фото: Engadget)

Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard

Цена: от 1 699 гривен

Logitech K380 - это компактная и легкая клавиатура Bluetooth, которая обеспечивает бесперебойное подключение до трех устройств одновременно. Она совместима с различными платформами, включая Windows, macOS, iOS, Android и Chrome OS, что делает ее идеальной для многозадачности на телефонах, планшетах и компьютерах.

Благодаря удобному набору текста и длительному времени работы от батареи (до двух лет на батареях AAA) она станет надежным спутником как дома, так и в путешествии. Кнопки легкого переключения клавиатуры позволяют пользователям быстро переключаться между подключенными устройствами одним нажатием.

Ее портативная конструкция и тихие клавиши делают ее отличным выбором для тех, кто находится в пути, независимо от того, работаете ли вы удаленно или просто нуждаетесь в компактном решении для клавиатуры.

Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard (фото: Engadget)