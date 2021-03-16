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8-летняя Милана впервые высказалась про скандальные отношения с 13-летним блогером

Автор: Роман Мирончук

Восьмилетняя модель Милана Маханец, которая наделала немало шума после своего заявления об отношениях с 13-летним блогером Пашей Пай, впервые высказалась об этом.

Пара познакомилась семь месяцев назад. Об этом блогерша написала в Instagram-stories.

Девочка призналась, что изначально они хотели таким образом привлечь к себе внимание подписчиков, но потом они поняли, что привязались друг к другу. Так и завязались их отношения.

"Мы познакомились 7 месяцев назад и первой нашей целью было похайпить и поднять актив. Но прошло 7 месяцев, и мы привязались друг к другу", - написала Милана.

Скриншот с Instagram

Напомним, что несовершеннолетние публиковали в сети фото и видео, на которых они вместе обнимаются, целуются и даже спят в одной постели. Это вызвало большой резонанс в сети.

Так эксперт-криминолог "Говорить Україна" Анна Маляр заявила, что подобные фото являются посягательством на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и изображают.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию. После чего мать девочки вызвали на допрос.

Дедушка 8-летней Миланы, который оказался чиновником Верховной Рады, никак не реагирует на данный скандал, заявил, что у девочки есть мать, и у нее есть свое мнение.

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