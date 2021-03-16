8-летняя Милана впервые высказалась про скандальные отношения с 13-летним блогером

Девочка призналась, что изначально они хотели таким образом привлечь к себе внимание подписчиков, но потом они поняли, что привязались друг к другу. Так и завязались их отношения.

"Мы познакомились 7 месяцев назад и первой нашей целью было похайпить и поднять актив. Но прошло 7 месяцев, и мы привязались друг к другу", - написала Милана.

Скриншот с Instagram

Напомним, что несовершеннолетние публиковали в сети фото и видео, на которых они вместе обнимаются, целуются и даже спят в одной постели. Это вызвало большой резонанс в сети.