8-річна Мілана вперше висловилася про скандальні стосунки з 13-річним блогером

Дівчинка зізналася, що спочатку вони хотіли таким чином привернути до себе увагу фоловерів, але потім вони зрозуміли, що прив'язалися один до одного. Так і зав'язалися стосунки.

"Ми познайомилися 7 місяців тому і першою нашою метою було похайпити і підняти актив. Але пройшло 7 місяців, і ми прив'язалися один до одного", - написала Мілана.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що неповнолітні публікували в мережі фото і відео, на яких вони разом обіймаються, цілуються і навіть сплять в одному ліжку. Це викликало великий резонанс в мережі.