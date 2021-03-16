8-річна Мілана вперше висловилася про скандальні стосунки з 13-річним блогером

Восьмирічна модель Мілана Маханець, яка наробила чимало галасу після своєї заяви про відносини з 13-річним блогером Пашею Пай, вперше висловилася про це.
Пара познайомилася сім місяців тому. Про це блогерша написала в Instagram-stories.
Дівчинка зізналася, що спочатку вони хотіли таким чином привернути до себе увагу фоловерів, але потім вони зрозуміли, що прив'язалися один до одного. Так і зав'язалися стосунки.
"Ми познайомилися 7 місяців тому і першою нашою метою було похайпити і підняти актив. Але пройшло 7 місяців, і ми прив'язалися один до одного", - написала Мілана.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що неповнолітні публікували в мережі фото і відео, на яких вони разом обіймаються, цілуються і навіть сплять в одному ліжку. Це викликало великий резонанс в мережі.
Так експерт-кримінолог "говорить Україна" Анна Маляр заявила, що подібні фото є посяганням на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і зображують.
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявив, що звернувся в Генпрокуратуру, МВС і кіберполіцію. Після чого мати дівчинки викликали на допит.
Дідусь 8-річної Мілани, який опинився чиновником Верховної Ради, ніяк не реагує на цей скандал, заявив, що у дівчинки є мати, і у неї є своя думка.