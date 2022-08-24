Мальчиком из Чернигова, который пением зарабатывает для ВСУ деньги, заинтересовались музыкальные продюсеры

В центре Чернигова поет мальчик Сергей Мороз и таким образом собирает деньги для Вооруженных сил Украины. В целом он уже собрал более 110 тысяч гривен.

Об этом пишет ТСН .

Мальчик поет на улице уже второй месяц, репертуар - исключительно украинский.

По словам мамы Екатерины, мальчик сам решил пением помогать армии.

"Он видел, сколько уже детишек начинают помогать - плетут браслеты, продают игрушки, кто-то на гитаре, то он говорит: Я умею петь. Давайте я буду петь", - рассказала она.

Мальчик рассказал, что сначала беспокоился найдутся ли у черниговцев, которые более месяца жили под обстрелами, деньги на доброе дело. Но все опасения оказались напрасными.

"На площади мне бросают пятисотки, потому что мне уже доверяют, потому что я уже Притуле деньги отвез", - добавил Сергей.

Сергей Мороз собирает деньги на ВСУ (фото: suspilne.media)

За две недели мальчик собрал 60 тысяч и отвез своему тезке - волонтеру Притуле.

Впоследствии талантливого школьника заметил известный продюсер Вадим Лисица и пригласил впервые на профессиональную студию звукозаписи. Ему маленький волонтер передал друг партию заработанных денег, которые пойдут нашим защитникам на Харьковском направлении.

Как благодарность за помощь общему делу, Вадим Лисица с коллегами обещает подарить юному певцу его личную песню. Мама отметила, что с такого подарка может начаться карьера сына.

Сам мальчик планирует собирать пением на улицах Чернигова, пока позволит погода.