Хлопчиком із Чернігова, який співом заробляє для ЗСУ гроші, зацікавились музичні продюсери

У центрі Чернігова співає хлопчик Сергій Мороз і таким чином збирає гроші для Збройних сил України. Загалом він вже зібрав понад 110 тисяч гривень.

Про це пише ТСН .

Хлопчик співає на вулиці вже другий місяць, репертуар - винятково український.

За словами мами Катерини, хлопчик сам вирішив співом допомагати армії.

"Він бачив, скільки вже діточок починають допомагати - плетуть браслети, продають іграшки, хтось на гітарі, то він каже: Я вмію співати. Давайте я буду співати", - розповіла вона.

Хлопчик розповів, що спочатку переймався чи знайдуться у чернігівців, які понад місяць жили під обстрілами, гроші на добру справу. Та всі побоювання виявилися марними.

"На площі мені кидають п’ятисотки, бо мені вже довіряють, бо я вже Притулі гроші відвіз", - додав Сергій.

Сергій Мороз збирає гроші на ЗСУ (фото: suspilne.media)

За два тижні хлопчик зібрав 60 тисяч і відвіз своєму тезці - волонтеру Притулі.

Згодом талановитого школяра помітив відомий продюсер Вадим Лисиця і запросив уперше на професійну студію звукозапису. Йому маленький волонтер передав друг партію зароблених грошей, які підуть нашим захисникам на Харківському напрямку.

Як вдячність за допомогу спільній справі, Вадим Лисиця з колегами обіцяє подарувати юному співакові його особисту пісню. Мама зазначила, що з такого подарунка може розпочатися кар’єра сина.

Сам хлопчик планує збирати співом на вулицях Чернігова, поки дозволить погода.