ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

8 комнат и бассейн: стало известно, в каком роскошном доме живет Кива под Киевом

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 ноября 2021 22:32
8 комнат и бассейн: стало известно, в каком роскошном доме живет Кива под Киевом Коллаж РБК-Украина: стало известно о роскошном доме Ильи Кивы под Киевом
Автор: Styler

Илья Кива, предположительно, живет в роскошном частном доме в Козине Киевской области. При этом данная недвижимость народного депутата от ОПЗЖ не указана в его декларации.

Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.

Журналисты изучили фото и видео, опубликованные однопартийцем Кивы Вадимом Рабиновичем во время обыска. На снимках запечатлены интерьер и экстерьер дома, а также территории вокруг него.

После чего журналисты сравнили снимки и объявлениями о продаже и аренде недвижимости и выяснили, что Кива владеет трехэтажным домом в Козине.

8 комнат и бассейн: стало известно, в каком роскошном доме живет Кива под Киевом8 комнат и бассейн: стало известно, в каком роскошном доме живет Кива под Киевом

Дом Ильи Кивы под Киевом (скриншот с видео)

Интересно, что в 2020 году этот дом площадью 420 метров квадратных выставили на продажу за 21 миллион гривен (790 тысяч долларов) или на долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен (4500 долларов).

8 комнат и бассейн: стало известно, в каком роскошном доме живет Кива под Киевом8 комнат и бассейн: стало известно, в каком роскошном доме живет Кива под Киевом

Дом Ильи Кивы под Киевом (скриншот с видео)

В доме 8 комнат и есть свой бассейн. Участок 30 соток, на котором также есть домик для охраны. Также видно, что он находится в зеленой зоне.

Журналисты узнали о доме Ильи Кивы под Киевом (видео: YouTube)

Напомним, Кива ехал по Киеву в авто на фальшивых номерах и нарвался на полицейских. При этом его остановили из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

Мы также писали о том, что Кива засветился на дорогущем курорте в Турции, за который выложил 10 тысяч долларов. Нардеп поселился в одном из самых дорогих и шикарных отелей на побережье Анталии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илья Кива
LITE
Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы
Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы