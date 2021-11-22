8 комнат и бассейн: стало известно, в каком роскошном доме живет Кива под Киевом

Илья Кива, предположительно, живет в роскошном частном доме в Козине Киевской области. При этом данная недвижимость народного депутата от ОПЗЖ не указана в его декларации.

Журналисты изучили фото и видео, опубликованные однопартийцем Кивы Вадимом Рабиновичем во время обыска. На снимках запечатлены интерьер и экстерьер дома, а также территории вокруг него.

После чего журналисты сравнили снимки и объявлениями о продаже и аренде недвижимости и выяснили, что Кива владеет трехэтажным домом в Козине.

Дом Ильи Кивы под Киевом (скриншот с видео)

Интересно, что в 2020 году этот дом площадью 420 метров квадратных выставили на продажу за 21 миллион гривен (790 тысяч долларов) или на долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен (4500 долларов).

Дом Ильи Кивы под Киевом (скриншот с видео)

В доме 8 комнат и есть свой бассейн. Участок 30 соток, на котором также есть домик для охраны. Также видно, что он находится в зеленой зоне.

Журналисты узнали о доме Ильи Кивы под Киевом (видео: YouTube)