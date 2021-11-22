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8 кімнат і басейн: стало відомо, в якому розкішному будинку живе Кива під Києвом

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Київ , Понеділок 22 листопада 2021 22:32
8 кімнат і басейн: стало відомо, в якому розкішному будинку живе Кива під Києвом Колаж РБК-Україна: стало відомо про розкішний будинок Іллі Киви під Києвом
Автор: Styler

Ілля Кива, імовірно, живе в розкішному приватному будинку в Козині Київської області. При цьому дана нерухомість народного депутата від ОПЗЖ не вказана в його декларації.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

Журналісти вивчили фото і відео, опубліковані однопартійцем Ківи Вадимом Рабиновичем під час обшуку. На знімках відображені інтер'єр і екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

Після чого журналісти порівняли знімки і оголошеннями про продаж і оренду нерухомості і з'ясували, що Кива володіє триповерховим будинком в Козині.

8 кімнат і басейн: стало відомо, в якому розкішному будинку живе Кива під Києвом8 кімнат і басейн: стало відомо, в якому розкішному будинку живе Кива під Києвом

Будинок Іллі Киви під Києвом (скріншот з відео)

Цікаво, що в 2020 році цей будинок площею 420 метрів квадратних виставили на продаж за 21 мільйон гривень (790 тисяч доларів) або на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень (4500 доларів).

8 кімнат і басейн: стало відомо, в якому розкішному будинку живе Кива під Києвом8 кімнат і басейн: стало відомо, в якому розкішному будинку живе Кива під Києвом

Будинок Іллі Киви під Києвом (скріншот з відео)

У будинку 8 кімнат і є свій басейн. Ділянка 30 соток, на якому також є будиночок для охорони. Також видно, що він знаходиться в зеленій зоні.

Журналісти дізналися про будинок Іллі Киви під Києвом (відео: YouTube)

Нагадаємо, Кива їхав по Києву в авто на фальшивих номерах і нарвався на поліцейських. При цьому його зупинили через грубе порушення правил дорожнього руху.

Ми також писали про те, що Кива засвітився на дорогому курорті в Туреччині, за який виклав 10 тисяч доларів. Нардеп оселився в одному з найдорожчих і шикарних готелів на узбережжі Анталії.

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Ілля Ківа
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