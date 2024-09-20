8 идей фиолетового французского маникюра: от блестящих кончиков до лавандовых акцентов

Французский маникюр - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Однако сейчас в тренде разные вариации френча - от микрофренча до кончиков разных оттенков.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие варианты этого дизайна в фиолетовом оттенке можно присмотреть на осенний сезон.

Френч с необычным фиолетовым кончиком будет интересно выглядеть на ногтях разной длины и формы.

Вариант небанального френча (фото: instagram.com/yo_keshh)

Более того, "улыбку" французского маникюра можно сделать не ровной, а в виде интересного волнистого узора на каждом ногте. Также добавят оригинальности мазки другим оттенком у основания ногтя.

Интересный французский маникюр (фото: instagram.com/nails_and_soul)

Еще один вариант на осень 2024 - кончик покрываем двумя оттенками фиолетового и контрастным цветом - для этого можно выбрать черный гель-лак.

Французский маникюр с фиолетовым кончиком (фото: instagram.com/nails_and_soul)

Такой двухцветный френч также можно дополнить другими дизайнами: например, стемпингом - то есть перенесением на ноготь рисунка с трафарета при помощи штампа. Или же дополнить рисунками от руки.

Оригинальный нейл-арт на осень (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Если вы любите необычные дизайны, нарисуйте на кончике необычный размытый или, как его еще называют, муаровый узор, используя разные оттенки фиолетового. Получится очень стильно.

Вариант с муаровым узором (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Также "улыбку" французского маникюра можно нарисовать с помощью лака с шиммерными блестками разного размера. Такой маникюр будет красиво смотреться на длинных ногтях миндалевидной формы.

Френч с блестящими кончиками (фото: instagram.com/yo_keshh)

Или же такой дизайн можно выполнить в виде линий, имитирующий пламя огня.

Стильный дизайн (фото: instagram.com/afreshset)

А если вы любите цветочные узоры, украсьте ногти френчем лавандового оттенка и милыми ромашками.

Вариант с цветами и френчем (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)