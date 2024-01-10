7 звичок найбагатших людей у світі, які варто додати у своє життя

Найбагатші люди зазвичай є дисциплінованими та мають багато корисних звичок, які вивели їх на гарний рівень. І на ці звички треба звернути увагу і додати у своє життя.

Про те, які успішні та найбагатші люди мають корисні звички, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -матеріал порталу Pro Гроші.

Тейлор Свіфт

Мільярдерка і людина 2025 року за версією Тіте часто співає про власні страхи. Тейлор вважає, що вразливість може стати джерелом сили. Помиляється кожен. Втім, не кожен робить висновки і пробує ще раз.

"Безстрашність - коли вам страшно, але ви все одно робите стрибок", -каже Свіфт.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Ентоні Роббінс

Відомий американський письменник та лайф-коуч працює з олімпійськими чемпіонами, підприємцями й політиками. Люди готові платити мільйони доларів за його семінари, а книги Ентоні стають бестселерами.

Втім, складно зробити великий прорив, коли навколо люди, котрі У вас не вірять і тягнуть "на дно". Тому Роббінс радить придивлятися до тих, хто поряд. Бо поки ви годуєте свідомість негативними станами, ваше життя буде їхнім відображенням.

Ентоні Роббінс (фото: instagram.com/tonyrobbins)

Марк Цукерберг

Засновник компанії Meta переконаний - час треба використовувати активно, а не реактивно. Мовляв, якщо однаково реагувати абсолютно на всі завдання, ви втратите свій ресурс.

Тому Цукерберг взяв за правило концентруватися на тому, чого хоче досягти, відокремлюючи важливе від другорядного. Крім того, він має щорічну традицію - ставити собі мету на рік.

Марк Цукерберг (фото: instagram.com/zuck)

Опра Вінфрі

Американська ведуча та одна з найвпливовіших жінок світу за версією Forbes може знайти підхід чи не до кожної людини. Втім, секрету немає - Опра все життя розвивала власний емоційний інтелект, що й допомогло побудувати карколомну кар'єру на телебаченні.

Це означає цікавитися психологією та вивчати поведінку людей. Бо вміння зрозуміти, оцінити і виразити почуття - ключ до успішних взаємостосунків у всіх сферах.

Опра Вінфрі (фото: instagram.com/oprah)

Ларрі Еллісон

У 2023-му році співзасновник компанії Oracle посів З місце у списку найбагатших людей Forbes. Ларрі завжди казав - він проти стандартних рішень. Це означає, що ми зробили щось нове. Не таке, як в інших. Також Еллісон скептично ставиться до експертів. На його думку, вони часто кажуть банальщину. Тому варто ретельно обирати, кого слухати й брати за приклад.

"Я чудово почуваюся, коли мене називають божевільним", - каже Ларрі

Ларрі Еллісон (фото: instagram.com/larryellison)

Річард Бренсон

Засновник Virgin Group змалечку покладався на себе. Сміливість йому прищепила мама. «Вона робила те, за що зараз її могли б заарештувати. Наприклад, висаджувала серед поля та казала знайти дорогу до бабусі. Вона вважала, що діти повинні вчитися розраховувати на власні сили.

З часом хлопець вивів для себе чітку формулу: знання, чого ви хочете - перший крок до успіху. Тому завжди ставив перед собою сміливі цілі. Чи то запуск нової авіакомпанії, чи то освоєння космічного туризму.

Річард Бренсон (фото: instagram.com/richardbranson)

Воррен Баффет

Американський бізнесмен, який увійшов до топ-10 найбагатших людей планети, відомий своїм суворим тайм- менеджментом. 80 відсотків дня він витрачає на читання і роздуми. Ба більше, 95-річний бізнесмен продовжує навчатися. Якби ми не розвивалися, давно застрягли б на одному рівні.

Вся фішка у тому, щоб постійно вчитися. Тому Воррен радить всім, а особливо молоді, відвідувати конференції й семінари, проходити онлайн-курси, самостійно шукати інформацію, яка цікавить і зробити це життєвою звичкою.

Воррен Баффет (фото: instagram.com/eska_capital)