Тейлор Свіфт - людина року за версією Time. Чим вона заслужила це звання

Чому Тейлор Свіфт стала "Людиною року"

Відома на весь світ американська співачка Тейлор Свіфт несумнівно є прикладом для багатьох молодих жінок. Вона стала не лише всесвітньо відомою співачкою, а ще й дівчиною, яка демонструє цінність людяності та доброго серця у нинішніх реаліх.

Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу Time. Її обрали серед девʼяти претендентів.

Тейлор потрапила до цього видатного списку у 33 роки за свої високі творчі здобутки. Для неї останній рік - став періодом для вдосконалення творчої діяльності й не лише в музиці, а ще й у своїй позиції головного “оповідача” сучасної епохи.

Скриншот

Фоловери артистки, своєю чергою із захопленням спостерігає за її особистим шляхом, дозволивши її творчості стати важливою частиною свого життя.

Одна з найважливіших складових успіху Тейлор Свіфт - це благодійність. Вона на регулярній основі допомагає різним організаціям і це стало для неї “гарною звичкою” та особистим боргом перед людьми.

Наприклад, вона пожертвувала 15 тисяч доларів своєму 19-річному фанату, чия мама лежала в комі. Співачка турбується і про тварин і про постраждалих від стихійного лиха.

"Це схоже на переломний момент моєї кар'єри, що стався у 33 роки. І вперше в житті я була достатньо сильна духом, щоб прийняти те, що з цим пов'язано", - каже Тейлор Свіфт.

"Щоб розповісти свою історію, вона використовує найефективніший засіб на сьогодні - поп-пісню. Проте з часом вона використала потужність медіасвіту, як традиційних, так і нових, щоб створити щось цілком унікальне та особливе. Свіфт - архітектор і сучасний герой", - пише Time про Тейлор.

Тейлор Свіфт (фото: Getty images)

Цікаві факти з життя співачки

Тейлор Свіфт ненавидить конфлікти, тому завжди намагається обходити такі ситуації стороною

Співачка ніколи не говорить про своє особисте життя. На кожне питання, що стосується другої половинки, вона відповідає однотипно: "Всі свої переживання я висловлюю у піснях"

У 9 років Тейлор була пристрасно захоплена театром та брала участь у різних виставах

Найкращим подарунком у житті для Тейлор стало оливкове дерево напередодні Різдва. Його посадив її хлопець, чим справив на співачку величезне враження

Тейлор Свіфт дуже боїться татуювань і попри свої сучасні погляди, зірка не бачить в цій тенденції краси та глибини.

Тейлор Свіфт стала людиною року (фото: instagram.com/taylorswift)

5 найпопулярніших пісень Тейлор Свіфт

"Shake It Off"

Цей трек є життєрадісним і змушує слухачів світової зірки відпустити свої маленькі проблеми.

"You Belong With Me"

Пісня, яка ніби продовжує підлітковий вік, вона доводить, як важливо приймати свою внутрішню дитину.

"Mirrorball"

Пісня створена для того, щоб люди зрозуміли, що бути собою - це найкраще, що є в цьому житті. А боятися чужих поглядів та думок стосовно себе не варто.

"Cruel Summer"

Цей трек Тейлор розповідає про бурхливий літній роман.

"A Place In This World"

Це пісня про спроби знайти свою ідентичність і місце у величезному світі.