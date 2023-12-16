Засновник Facebook будує укриття за 270 млн доларів на випадок апокаліпсису: як воно виглядає (фото)
Засновник Facebook Марк Цукерберг розпочав будувати величезне укриття посеред Тихого океану на випадок апокаліпсиса. Загальна вартість робіт сягне 270 мільйонів доларів. Укриття буде продуманим до дрібниць, навіть з урахуванням автономного забезпечення їжею.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Wired.
На Гаваях триває величезне будівництво чогось, про що нікому не можна розповідати. Охоронці стоять біля в'їзних воріт і патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Пікапи заїжджають і виїжджають, возять будівельні матеріали та перевозять сотні робітників.
Головний вхід до резиденцій Марка Цукерберга (фото: wired.com)
Журналістам вдалося поспілкуватися з працівниками будівництва на умовах анонімності.
Закриті дані свідчать про те що комплекс площею приблизно 56 655 метрів квадратних включатиме підземний поверх площею 465 квадратних метрів і коштуватиме понад 270 мільйонів доларів.
Вартова вежа на пляжі, який примикає до власності Цукерберга (фото: wired.com)
Однак журналісти додають, що ця вартість може бути заниженою.
Згідно з планами частково завершений комплекс складається з понад дюжини будівель із принаймні 30 спальнями та 30 ванними кімнатами. Комплекс містить два особняки, які містять кілька ліфтів, офіси, конференц-зали та промислову кухню.
У прилеглій лісовій місцевості планують створити мережу з 11 будиночків на деревах, які будуть з'єднані мотузковими мостами. Це дозволить відвідувачам переходити від однієї будівлі до іншої, залишаючись на деревах.
Будівля з іншого боку головних особняків включатиме тренажерний зал, басейни, сауну, гідромасажну ванну, холодну ванну та тенісний корт.
Будівлі на території Цукерберга можна побачити на відстані від головної дороги (фото: wired.com)
Судячи з планів будівництва, особняки будуть з'єднані тунелем. Він містить житловий простір, механічну кімнату та аварійний люк. Двері в підземному сховищі будуть виготовлені з металу та залиті бетоном, як у бункерах і бомбосховищах.
На території комплексу будуть виробляти їжа завдяки скотарству та сільському господарству.
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