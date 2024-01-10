7 привычек самых богатых людей в мире, которые следует добавить в свою жизнь

Самые богатые люди обычно дисциплинированы и имеют много полезных привычек, которые вывели их на хороший уровень. И на эти привычки следует обратить внимание и добавить в свою жизнь.

О том, какие успешные и богатые люди имеют полезные привычки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -материал портала Pro Деньги.

Тейлор Свифт

Миллиардер и человек 2023 года по версии Тimе часто поет о собственных страхах. Тейлор считает, что уязвимость может стать источником силы. Ошибается каждый. Впрочем, не каждый делает выводы и пробует снова.

"Бесстрашие - когда вам страшно, но вы все равно совершаете прыжок", - говорит Свифт.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Энтони Роббинс

Известный американский писатель и лайф-коуч работает с олимпийскими чемпионами, предпринимателями и политиками. Люди готовы платить миллионы долларов за его семинары, а книги Энтони становятся бестселлерами.

Впрочем, сложно совершить большой прорыв, когда вокруг люди, которые в вас не верят и тянут "на дно". Поэтому Роббинс советует присматриваться к рядом. Ибо пока вы кормите сознание негативными состояниями, ваша жизнь будет их отражением.

Энтони Роббинс (фото: instagram.com/tonyrobbins)

Марк Цукерберг

Основатель компании Meta убежден - время нужно использовать активно, а не реактивно. Мол, если все равно реагировать абсолютно на все задачи, вы потеряете свой ресурс.

Поэтому Цукерберг взял за правило сконцентрироваться на том, чего хочет добиться, отделяя важное от второстепенного. Кроме того, он имеет ежегодную традицию – ставить себе цель на год.

Марк Цукерберг (фото: instagram.com/zuck)

Опра Уинфри

Американская ведущая и одна из самых влиятельных женщин мира по версии Forbes может найти подход к каждому человеку. Впрочем, секрета нет - Опра всю жизнь развивала собственный эмоциональный интеллект, что и помогло построить сногсшибательную карьеру на телевидении.

Это значит интересоваться психологией и учить поведение людей. Ибо умение понять, оценить и выразить чувство - ключ к успешным взаимоотношениям во всех сферах.

Опра Уинфри (фото: instagram.com/oprah)

Ларри Эллисон

В 2023-м году соучредитель компании Oracle занял место в списке самых богатых людей Forbes. Ларри всегда говорил - он против стандартных решений. Это значит, что мы сделали что-нибудь новое. Не такое, как у других. Также Эллисон скептически относится к экспертам. По его мнению, они часто говорят о банальщине. Поэтому следует тщательно выбирать, кого слушать и брать в пример.

"Я прекрасно чувствую себя, когда меня называют сумасшедшим", - говорит Ларри

Ларри Эллисон (фото: instagram.com/larryellison)

Ричард Брэнсон

Основатель Virgin Group с детства полагался на себя. Смелость ему привила мама. «Она делала то, за что сейчас ее могли бы арестовать. Например, высаживала среди поля и говорила найти дорогу к бабушке. Она считала, что дети должны учиться рассчитывать на свои силы.

Со временем парень вывел для себя четкую формулу - знание, чего вы хотите, это уже первый шаг к успеху. Поэтому всегда ставил перед собой смелые цели. То ли запуск новой авиакомпании, то ли освоение космического туризма.

Ричард Брэнсон (фото: instagram.com/richardbranson)

Уоррен Баффет

Американский бизнесмен, вошедший в топ-10 самых богатых людей планеты, известен своим строгим тайм-менеджментом. 80 процентов дня он тратит на чтение и размышления. Более того, 95-летний бизнесмен продолжает учиться. Если бы мы не развивались, давно бы застряли на одном уровне.

Вся фишка состоит в том, чтобы постоянно учиться. Поэтому Уоррен советует всем, а особенно молодежи, посещать конференции и семинары, проходить онлайн-курсы, самостоятельно искать интересующую информацию и сделать это жизненной привычкой.

Уоррен Баффет (фото: instagram.com/eska_capital)