7 вправ, які спалюють більше калорій, ніж біг

Які вправи багато спалюють калорій

"Біг - класний та доступний вид фізичного навантаження. Його легко варіювати за станом, він не вимагає особливої підготовки та екіпірування. Але все ж таки, він обріс деякою кількістю міфів. Наприклад, про миттєве схуднення", - пише експерт.

Один із найбільш недооцінених фактів про фізичні навантаження полягає в тому, що навіть ті калорії, які ви спалюєте під час тренування, є крихітною частиною денної витрати енергії. Енергія витрачається як на рух, так і на підтримку сотень життєво необхідних функцій організму.

Існує три основні компоненти споживання енергії:

основний обмін речовин чи енергія, необхідна для базового функціонування організму під час відпочинку

енергія, що використовується для перетравлювання їжі

енергія, що виділяється на фізичну активність

"На щастя чи жаль, біг - не найенерговитратніший вид занять. У людини середньої статури заняття бігом в помірному темпі протягом години, спалює 500-650 ккал. Але існують такі заняття, на які ви витратите вдвічі більше", - каже Голобородько.

7 вправ, які спалюють більше калорій за біг: