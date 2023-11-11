Фітнес-тренер показав ефективну вправу для пресу: навіть не потрібно вставати з дивану (відео)
Як накачати м'язи пресу (фото: Freepik)
Спорт приносить величезну користь здоров'ю й самопочуттю, але разом із тим потребує часу та концентрації. Якщо ви хочете мати омріяні "кубики" пресу, проте страждаєте від нестачі часу, можете виконувати одну ефективну вправу на м'язи.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у Facebook фітнес-тренера Віктора Мандзяка ділиться технікою виконання нескладної вправи.
Як виконувати вправу
Алгоритм ваших дій досить простий:
- ляжте на диван і трохи скрутіться. У цьому положенні ваш тулуб повинен нагадувати дугу.
- утримуючи це положення та впираючись руками в диван, підійміть ноги у вертикальне положення. У колінах можна трохи зігнути.
- тепер підійміть куприк догори настільки високо, наскільки вийде
Виконуйте вправу три-чотири підходи по 12-15 разів з інтервалом дві-три хвилини на відпочинок. Зважайте, що під час виконання ви не повинні відчувати болю чи дискомфорту.
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