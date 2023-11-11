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Фітнес-тренер показав ефективну вправу для пресу: навіть не потрібно вставати з дивану (відео)

Україна, Субота 11 листопада 2023 11:03
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Фітнес-тренер показав ефективну вправу для пресу: навіть не потрібно вставати з дивану (відео) Як накачати м'язи пресу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Віктор Мандзяк

Спорт приносить величезну користь здоров'ю й самопочуттю, але разом із тим потребує часу та концентрації. Якщо ви хочете мати омріяні "кубики" пресу, проте страждаєте від нестачі часу, можете виконувати одну ефективну вправу на м'язи.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у Facebook фітнес-тренера Віктора Мандзяка ділиться технікою виконання нескладної вправи.

Як виконувати вправу

Алгоритм ваших дій досить простий:

  • ляжте на диван і трохи скрутіться. У цьому положенні ваш тулуб повинен нагадувати дугу.
  • утримуючи це положення та впираючись руками в диван, підійміть ноги у вертикальне положення. У колінах можна трохи зігнути.
  • тепер підійміть куприк догори настільки високо, наскільки вийде

Виконуйте вправу три-чотири підходи по 12-15 разів з інтервалом дві-три хвилини на відпочинок. Зважайте, що під час виконання ви не повинні відчувати болю чи дискомфорту.

Раніше ми розвінчували міфи про м'язи преса, щоб ваші тренування стали ще ефективнішими.

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