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7 упражнений, которые сжигают больше калорий, чем бег

Какие упражнения сжигают много калории (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие после праздников быстро пытаются вернуться в хорошую физическую форму, поэтому истощают себя в спортзале или утренними пробежками. Но есть ряд упражнений, которые сжигают калории лучше бега. Поэтому можно выбирать те нагрузки, которые вам больше нравится и чередовать их.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Какие упражнения много сжигают калорий

"Бег - классный и доступный вид физической нагрузки. Его легко варьировать по состоянию, он не требует особой подготовки и экипировки. Но все же он оброс некоторым количеством мифов. Например, о мгновенном похудении", - пишет эксперт.

Один из самых недооцененных фактов о физических нагрузках состоит в том, что даже те калории, которые вы сжигаете во время тренировки, являются крохотной частью дневного расхода энергии. Энергия тратится как на движение, так и на поддержку сотен жизненно необходимых функций организма.

Существует три основных компонента потребления энергии:

  • основной обмен веществ или энергия, необходимая для базового функционирования организма во время отдыха
  • энергия, используемая для переваривания пищи
  • энергия, выделяемая на физическую активность

"К счастью или сожалению, бег - не самый энергозатратный вид занятий. У человека среднего телосложения занятие бегом в умеренном темпе в течение часа сжигает 500-650 ккал. Но существуют такие занятия, на которые вы потратите вдвое больше", - говорит Голобородько.

7 упражнений, которые сжигают больше калорий за бег:

  • сайкл - один из самых энергозатратных видов спорта, буквально выжигающий калории. Со средней нагрузкой - от 1000 ккал/час
  • лыжи - точнее, лыжный спорт на обычной местности с большим расходом энергии - около 850-900 ккал/час
  • плотина - не самый распространенный в наших краях вид спорта, однако он помогает сжечь 850 ккал/час
  • скакалка - это нагрузка сжигает 800/850 ккал. Упражнения со скакалками требуют повышенного контроля и внимания, поскольку очень травматичны для колен и связок. Выбирайте групповые упражнения с тренером
  • кикбоксинг - хорошая тренировка с высокой интенсивностью сжигает 700-750 ккал/час
  • плавание - одно из самых безопасных, но не травматических занятий. В среднем сжигается 680 ккал при условии, что вы занимаетесь не менее 45 мин.
  • велоспорт - в активном темпе на свежем воздухе с разнообразным рельефом можно сжечь 680 ккал/час и больше

Ранее мы рассказывали о том, что фитнес-тренер показал самое эффективное упражнение для мышц живота.

Читайте также о том, какое упражнение для мышц пресса можно выполнять, не вставая с дивана.

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