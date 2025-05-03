7 видів спорту, якими корисно займатися в будь-якому віці

Незалежно від того, скільки вам років - 18 чи 68, активний спосіб життя залишається запорукою доброго здоров’я та гарного самопочуття. Фізична активність не лише підтримує тіло в тонусі, а й покращує настрій та знижує ризик хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green.
Тренер Габріель Болін розповів, що спорт може допомогти підтримувати психічне та фізичне благополуччя жінок. Особливо важливо для жінок, коли тіло проходить через перидменопаузу та менопаузу. Старіння з кращою фізичною базою є великою перевагою.
Фізіотерапевт Ліда Малек зазначив, що спорт також може навчити таким навичкам, як управління часом, робота в команді, лідерство та рішучість.
Багато видів спорту мають вбудовану перевагу участі в житті громади, що посилює переваги. Крім того, наявність хобі приносить величезну користь здоров'ю та благополуччю.
Піклбол або теніс
Експерти з питань довголіття вказують на піклбол, як вид спорту номер один для довголіття, особливо для людей похилого віку.
Одне дослідження пов’язало піклбол зі значним покращенням особистого благополуччя, задоволеності життям, депресії, стресу та щастя у людей старше 65 років.
Обидва види спорту підвищують витривалість, покращують роботу серця й легенів. Регулярна гра також допомагає краще координувати рухи та швидше реагувати на події.
До того ж активне пересування по корту сприяє схудненню та загальному зміцненню м’язів.
Гімнастика
Займатися гімнастикою корисно у будь-якому віці з кількох важливих причин:
Гольф
Дослідження вказують на користь фізичних вправ на свіжому повітрі для психічного здоров’я.
Оскільки гольф - це вид діяльності з досить низьким навантаженням, він чудово підходить для людей похилого віку або людей з фізичними обмеженнями. Крім того, це вид спорту, в який можна грати самостійно або з друзями.
Плавання
Плавання - це чудовий спосіб покращити здоров'я серцево-судинної системи.
Вода зменшує тиск на суглоби та хребет, тому плавання особливо корисне для літніх людей і тих, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом.
До того ж при плаванні відбувається зміцнення м’язів - працюють практично всі м’язи тіла, особливо спина, плечі, ноги та прес. Регулярне тренування в воді розвиває легені, підвищує витривалість і сприяє глибшому диханню.
Вода має заспокійливу дію, а фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, що зменшує тривожність і покращує настрій.
Біг
Біг корисний у будь-якому віці, оскільки позитивно впливає на фізичне, психічне та емоційне здоров’я:
Йога або пілатес
Пілатес та йога є корисним у будь-якому віці завдяки своїм м’яким, контрольованим рухам, які сприяють загальному зміцненню тіла без надмірного навантаження. Ось основні переваги:
Дослідження показують, що йога має суттєву користь для здоров'я серцево-судинної системи, а також кісток і суглобів.
Велоспорт
Регулярні аеробні вправи мають багато переваг, включаючи зниження ризику серцевих захворювань та зменшення симптомів депресії
Їзда на велосипеді - це варіант з низьким навантаженням, який легко освоїти в будь-якому віці та з будь-яким рівнем фізичної підготовки.
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