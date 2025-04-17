Виконуйте ці дві вправи, щоб назавжди забути про біль у колінах
Біль у коліні може виникнути раптово - під час ранкової пробіжки, після тривалої прогулянки або навіть під час сидіння. Однак є просте рішення: всього дві вправи, які допоможуть зміцнити м’язи та суглоби.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського фізіотерапевта Лізи Мітро.
Боротьба з травмами коліна або постійним болем у коліні може зробити щоденні завдання неймовірно складними. Щоб подолати цей дискомфорт, варто виконувати два простих рухи, спрямованих на заспокоєння болю в колінах.
Присідання на одній нозі
За словами експерта, коли ви робите присідання з однією ногою, переконайтеся, що ви максимально навантажуєте м’язи сідниць і відводите стегна назад, ніби ви збираєтеся сісти на стілець, а потім знову піднятися.
Спочатку можна почати з допоміжного присідання на одній нозі, піднявши передню ногу та просто поставивши п’яту на землю, коли ви опускаєтесь і піднімаєтесь. Покладіть руку на сідницю, щоб переконатися, що ви повертаєте стегна назад.
Присідання з палицею біля спини
У другій вправі експерт перевагу використанню палиці для ефективного націлювання на сідничний м’яз.
Варто прикласти палицю до спини і тримати двома руками. Це може бути як ключка для гольфу, тростина чи все, що у вас є вдома.
Вона підкреслила важливість підтримки контакту з палицею в трьох точках під час руху. Перша точка - це голова, друга - середина спини, а третя точка - куприк.
Забезпечивши правильне розміщення палиці, потрібно робити нахили тулубом вперед.
Що призводить до болю в колінах
Біль у колінах може виникати з різних причин - від гострих травм до хронічних захворювань. Основні причини болю в колінах:
- травми - розтягнення зв’язок, вивих надколінника або переломи (особливо після падіння чи удару)
- перевантаження - часте присідання, біг по твердому покриттю, носіння важкого, неправильна техніка виконання вправ або ходи
- запальні процеси - артрит
- м’язовий дисбаланс або слабкість - якщо слабкі м’язи стегна чи сідниць - коліна можуть страждати через неправильний розподіл навантаження
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