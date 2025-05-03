7 видов спорта, которыми полезно заниматься в любом возрасте

Независимо от того, сколько вам лет - 18 или 68, активный образ жизни остается залогом хорошего здоровья и хорошего самочувствия. Физическая активность не только поддерживает тело в тонусе, но и улучшает настроение и снижает риск болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.
Тренер Габриэль Болин рассказал, что спорт может помочь поддерживать психическое и физическое благополучие женщин. Особенно важно для женщин, когда тело проходит через перидменопаузу и менопаузу. Старение с лучшей физической базой является большим преимуществом.
Физиотерапевт Лида Малек отметила, что спорт также может научить таким навыкам, как управление временем, работа в команде, лидерство и решительность.
Многие виды спорта имеют встроенное преимущество участия в жизни общества, что усиливает преимущества. Кроме того, наличие хобби приносит огромную пользу здоровью и благополучию.
Пиклбол или теннис
Эксперты по вопросам долголетия указывают на пиклбол, как вид спорта номер один для долголетия, особенно для пожилых людей.
Одно исследование связало пиклбол со значительным улучшением личного благополучия, удовлетворенности жизнью, депрессии, стресса и счастья у людей старше 65 лет.
Оба вида спорта повышают выносливость, улучшают работу сердца и легких. Регулярная игра также помогает лучше координировать движения и быстрее реагировать на события.
К тому же активное передвижение по корту способствует похудению и общему укреплению мышц.
Гимнастика
Заниматься гимнастикой полезно в любом возрасте по нескольким важным причинам:
Гольф
Исследования указывают на пользу физических упражнений на свежем воздухе для психического здоровья.
Поскольку гольф - это вид деятельности с достаточно низкой нагрузкой, он отлично подходит для пожилых людей или людей с физическими ограничениями. Кроме того, это вид спорта, в который можно играть самостоятельно или с друзьями.
Плавание
Плавание - это отличный способ улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Вода уменьшает давление на суставы и позвоночник, поэтому плавание особенно полезно для пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
К тому же при плавании происходит укрепление мышц - работают практически все мышцы тела, особенно спина, плечи, ноги и пресс. Регулярная тренировка в воде развивает легкие, повышает выносливость и способствует более глубокому дыханию.
Вода обладает успокаивающим действием, а физическая активность способствует выработке эндорфинов, что уменьшает тревожность и улучшает настроение.
Бег
Бег полезен в любом возрасте, поскольку положительно влияет на физическое, психическое и эмоциональное здоровье:
Йога или пилатес
Пилатес и йога является полезным в любом возрасте благодаря своим мягким, контролируемым движениям, которые способствуют общему укреплению тела без чрезмерной нагрузки. Вот основные преимущества:
Исследования показывают, что йога имеет существенную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также костей и суставов.
Велоспорт
Регулярные аэробные упражнения имеют много преимуществ, включая снижение риска сердечных заболеваний и уменьшение симптомов депрессии
Езда на велосипеде - это вариант с низкой нагрузкой, который легко освоить в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки.
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