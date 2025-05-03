7 видов спорта, которыми полезно заниматься в любом возрасте

Независимо от того, сколько вам лет - 18 или 68, активный образ жизни остается залогом хорошего здоровья и хорошего самочувствия. Физическая активность не только поддерживает тело в тонусе, но и улучшает настроение и снижает риск болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green .

Преимущества спорта для здоровья

Тренер Габриэль Болин рассказал, что спорт может помочь поддерживать психическое и физическое благополучие женщин. Особенно важно для женщин, когда тело проходит через перидменопаузу и менопаузу. Старение с лучшей физической базой является большим преимуществом.

Физиотерапевт Лида Малек отметила, что спорт также может научить таким навыкам, как управление временем, работа в команде, лидерство и решительность.

Многие виды спорта имеют встроенное преимущество участия в жизни общества, что усиливает преимущества. Кроме того, наличие хобби приносит огромную пользу здоровью и благополучию.

Виды спорта

Пиклбол или теннис

Эксперты по вопросам долголетия указывают на пиклбол, как вид спорта номер один для долголетия, особенно для пожилых людей.

Одно исследование связало пиклбол со значительным улучшением личного благополучия, удовлетворенности жизнью, депрессии, стресса и счастья у людей старше 65 лет.

Оба вида спорта повышают выносливость, улучшают работу сердца и легких. Регулярная игра также помогает лучше координировать движения и быстрее реагировать на события.

К тому же активное передвижение по корту способствует похудению и общему укреплению мышц.

Гимнастика

Заниматься гимнастикой полезно в любом возрасте по нескольким важным причинам:

улучшение гибкости - регулярные упражнения помогают сохранять или восстанавливать подвижность суставов и мышц

- регулярные упражнения помогают сохранять или восстанавливать подвижность суставов и мышц улучшение координации и баланса - это особенно важно для детей (для правильного развития) и пожилых людей (для снижения риска падений)

- это особенно важно для детей (для правильного развития) и пожилых людей (для снижения риска падений) укрепление мышц и костей - даже легкие гимнастические упражнения способствуют повышению мышечного тонуса и плотности костной ткани

- даже легкие гимнастические упражнения способствуют повышению мышечного тонуса и плотности костной ткани профилактика заболеваний - активность способствует лучшему кровообращению, снижает риск сердечно-сосудистых болезней, диабета и остеопороза

- активность способствует лучшему кровообращению, снижает риск сердечно-сосудистых болезней, диабета и остеопороза снижение уровня стресса - физические упражнения стимулируют выработку эндорфинов, улучшающих настроение и уменьшающих тревожность

- физические упражнения стимулируют выработку эндорфинов, улучшающих настроение и уменьшающих тревожность поддержание нормального веса - регулярные тренировки помогают контролировать массу тела

Гольф

Исследования указывают на пользу физических упражнений на свежем воздухе для психического здоровья.

Поскольку гольф - это вид деятельности с достаточно низкой нагрузкой, он отлично подходит для пожилых людей или людей с физическими ограничениями. Кроме того, это вид спорта, в который можно играть самостоятельно или с друзьями.

Плавание

Плавание - это отличный способ улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Вода уменьшает давление на суставы и позвоночник, поэтому плавание особенно полезно для пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

К тому же при плавании происходит укрепление мышц - работают практически все мышцы тела, особенно спина, плечи, ноги и пресс. Регулярная тренировка в воде развивает легкие, повышает выносливость и способствует более глубокому дыханию.

Вода обладает успокаивающим действием, а физическая активность способствует выработке эндорфинов, что уменьшает тревожность и улучшает настроение.

Бег

Бег полезен в любом возрасте, поскольку положительно влияет на физическое, психическое и эмоциональное здоровье:

улучшает работу сердечно-сосудистой системы - регулярный бег укрепляет сердце, нормализует давление и снижает риск инфаркта или инсульта

- регулярный бег укрепляет сердце, нормализует давление и снижает риск инфаркта или инсульта повышает выносливость и тонус мышц - способствует укреплению мышц, особенно ног и кора, и поддерживает гибкость суставов

контроль веса - бег помогает сжигать калории и поддерживать здоровую массу тела

снижает уровень стресса - физическая активность способствует выработке эндорфинов, улучшающих настроение и борющихся с депрессией

качество сна - регулярная нагрузка помогает лучше засыпать

способствует долголетию - многочисленные исследования связывают регулярный бег с повышением продолжительности жизни

Йога или пилатес

Пилатес и йога является полезным в любом возрасте благодаря своим мягким, контролируемым движениям, которые способствуют общему укреплению тела без чрезмерной нагрузки. Вот основные преимущества:

улучшение осанки - упражнения нацелены на укрепление мышц кора (пресс, спина, таз), поддерживающих позвоночник

- упражнения нацелены на укрепление мышц кора (пресс, спина, таз), поддерживающих позвоночник увеличение гибкости - медленные растяжения помогают сохранять подвижность суставов и мышц

уменьшение боли в спине - благодаря укреплению мышц-стабилизаторов и правильному положению тела

улучшение баланса и координации - это особенно важно в старшем возрасте для профилактики падений

ментальное здоровье - пилатес снижает уровень стресса и помогает сосредоточиться, поскольку упражнения требуют внимания и контроля дыхания

Исследования показывают, что йога имеет существенную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также костей и суставов.

Велоспорт

Регулярные аэробные упражнения имеют много преимуществ, включая снижение риска сердечных заболеваний и уменьшение симптомов депрессии