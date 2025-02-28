7 швидких способів почистити праску, не пошкодивши її підошву

Праска - помічник у кожному домі, але з часом її підошва покривається нагаром, а виведення накипу стає справжнім викликом. Якщо не позбутися забруднень вчасно, це може призвести до неприємних слідів на тканині та навіть поломки приладу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька перевірених способів очищення праски, які допоможуть відновити її первісний вигляд і функціональність.
Олівець для чищення - безпечний засіб для очищення будь-якої підошви праски. Він не містить абразивів, тому не пошкодить навіть ніжну поверхню. Щоб почистити праску, розігрійте її до максимальної температури, підкладіть під неї ганчірку і почніть водити олівцем по підошві.
Коли олівець розплавиться, вимкніть техніку і витріть залишки брудної субстанції тканиною. Повторіть очищення, якщо нагар залишився.
Для очищення підошви праски від пригорілої тканини можна використовувати сіль. Посипте крупну сіль на рушник і розігрійте праску до максимальної температури.
Коли сіль почне темніти, вимкніть праску і протирайте її чистою марлею. Це дозволить очистити навіть найбільш забруднені поверхні, але пам'ятайте, що цей метод не підходить для прасок з тефлоновим покриттям.
Натерти гарячу підошву парафіном - ефективний спосіб видалити нагар з керамічної поверхні. Парафін можна нагріти на свічці, обгорнути в серветку і ретельно протерти ним підошву праски. Після цього протріть підошву чистою ганчіркою, щоб прибрати залишки забруднень, і пропустіть пару через отвори.
Сода допоможе позбутися забруднень на підошві праски, якщо розмішати її з водою або оцтом до пастоподібного стану. Нанесіть отриману суміш на теплу поверхню праски і протирайте проблемні місця.
Після очищення видаліть залишки пасти серветкою. Однак цей метод не підходить для прасок з тефлоновим покриттям, оскільки сода може подряпати поверхню.
Лимонна кислота ефективно бореться з накипом, що утворюється всередині праски. Розчиніть 25 г лимонної кислоти в 200 мл води і залийте розчин в резервуар праски.
Після нагрівання випустіть пару, щоб позбутися відкладень. Цей метод допомагає підтримувати праску в чистоті і запобігає засміченню механізмів.
Оцет також добре очищає праску від накипу. Для цього змішайте 9% оцет з водою у пропорціях 1:3, залийте в резервуар і прогрійте праску до максимальної температури. Після цього випустіть пару до чистоти, повторюючи процес, якщо потрібно. Це дозволяє швидко позбутися накипу і забезпечити працездатність праски.
Багато сучасних прасок мають функцію самоочищення, яка допомагає ефективно видаляти забруднення. Для цього потрібно заповнити резервуар водою, прогріти техніку і натискати кнопку самоочищення. Повторюйте процедуру кілька разів, поки з праски не вийде чиста пара. Протирайте підошву після завершення.
Щоб зберегти праску в ідеальному стані на довгий час, дотримуйтесь кількох простих правил:
Правильний догляд дозволить уникнути накопичення накипу та нагару, а ваша техніка прослужить довше.
Дотримуючись цих простих, але ефективних методів, ви зможете підтримувати свою праску в чистоті та бездоганному стані.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Spruce, Apartment Therapy, Sante Plus.