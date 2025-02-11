Як вивести плями солі з уггі: є два перевірені способи

Уггі дарують неймовірний комфорт і тепло, що так необхідні у холодну пору року. Але їхній м'який замшевий верх досить швидко забруднюється, особливо від сольових плям.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання Better Homes and Gardens пояснює, як, дотримуючись простих кроків, ви зможете повернути взуттю доглянутий вигляд.

Очищення сольових плям оцтовим розчином

Щоб видалити сольові розводи, достатньо змішати одну столову ложку білого оцту з однією склянкою води.

Підготуйте миску або банку достатнього розміру, щоб у неї було зручно занурювати ганчірку.

Візьміть м'яку світлу тканину, щоб уникнути перенесення фарби на взуття, і акуратними круговими рухами протріть плями.

Намагайтеся не надто зволожувати матеріал, оскільки це може залишити нові водяні розводи.

Поступово обробляйте всю поверхню, щоб уникнути нерівномірного забарвлення.

Після цього дайте взуттю трохи просохнути перед наступним етапом. Якщо плями ще залишилися, процедуру можна повторити ще раз.

Змочування взуття для рівномірного кольору

Після обробки оцтовим розчином слід видалити залишки кислоти, щоб уникнути вицвітання або пересихання матеріалу. Для цього візьміть іншу чисту тканину, змочену у звичайній воді, і рівномірно протріть всю поверхню взуття.

Це допоможе повернути натуральний колір і уникнути різких переходів від сухих до вологих ділянок. Знову ж таки, намагайтеся не перенасичувати матеріал водою, адже це може залишити нові плями.

Якщо необхідно, злегка промокніть зайву вологу паперовими рушниками. Завдяки цьому уггі висохнуть рівномірно, зберігаючи свій природний вигляд.

Взимку уггі дуже вразливі до плям (фото: Pexels.com)

Сушка та відновлення текстури

Після очищення взуття важливо правильно його висушити, щоб воно не втратило форму. Для цього наповніть його м'якими серветками, тканиною або паперовими рушниками, які допоможуть підтримати правильний контур.

Дайте уггам висохнути природним шляхом, залишивши їх у кімнаті на ніч. Уникайте сушки біля батарей, обігрівачів або прямих джерел тепла, оскільки це може пошкодити матеріал або змінити його структуру.

Коли взуття повністю висохне, м'якою щіткою для замші акуратно розчешіть ворс, повертаючи йому природний вигляд. Це допоможе зробити поверхню знову м'якою та рівномірною.

Альтернативний метод: використання мийного засобу

Якщо у вас немає оцту, можна використати звичайний рідкий засіб для миття посуду.

Для цього змішайте одну склянку води з кількома краплями м'якого мийного засобу та використовуйте цю суміш за тією ж методикою, що й оцтовий розчин. Нанесіть її на тканину, акуратно протріть забруднені місця круговими рухами, після чого змийте залишки вологою ганчіркою.

Головне - не перестаратися з піною, щоб не залишилося мильних розводів. Після цього дайте уггам висохнути та обробіть їх щіткою для замші. Незалежно від того, який метод ви оберете, ваші улюблені уггі знову виглядатимуть як нові!