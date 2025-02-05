Дуже дешево та вкрай ефективно: 7 способів використання крейди в побуті

Крейда - це те, що багато хто востаннє тримав в руках ще у школі. Проте цей простий матеріал має унікальні властивості, які можуть стати у пригоді у повсякденному житті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як крейда допомагає впоратися з побутовими проблемами без зайвих зусиль і витрат.

Видалення жирних плям з одягу

Жирні плями на тканині найкраще видаляти одразу після забруднення. Натріть проблемне місце білою крейдою і залиште на 10 хвилин. Крейда вбере зайвий жир, після чого залишиться лише протерти пляму сухою серветкою і випрати одяг.

Цей метод чудово працює на натуральних тканинах, таких як бавовна або льон. Якщо пляма велика, можна повторити процедуру кілька разів перед пранням.

Захист від мурах

Мурахи не переносять крейду і уникають місць, де вона є. Намалюйте товсту лінію біля входу, вікон або місць, через які вони проникають у дім.

Це тимчасове рішення допоможе на деякий час збити комах з маршруту. Але для повного знищення мурах варто використовувати додаткові засоби. Крім мурах, крейда також може допомогти у боротьбі з деякими іншими дрібними комахами, наприклад, сріблянками.

Збереження блиску столового срібла

Столові прилади можуть тьмяніти через вологість, але крейда допоможе зберегти їх у гарному стані. Покладіть кілька шматочків крейди в ящик зі срібними ложками та виделками. Вона вбере зайву вологу і захистить метал від появи темного нальоту.

Для кращого ефекту змінюйте крейду раз на місяць. Це особливо корисно у приміщеннях із підвищеною вологістю, таких як кухня або ванна кімната.

Полірування мармурових поверхонь

Мармурові покриття потребують дбайливого догляду, і крейда може стати ідеальним помічником. Подрібніть кілька шматочків крейди, змішайте їх із невеликою кількістю спирту або води до стану густої пасти. Нанесіть суміш на поверхню, залиште на кілька хвилин, а потім протріть сухою м'якою тканиною.

Це допоможе відновити природний блиск мармуру та прибрати дрібні подряпини. Щоб мармур довше залишався чистим, уникайте контакту з кислотними речовинами, такими як лимонний сік або оцет.

Проста крейда для дитячого малювання допоможе краще прибрати квартиру та доглядати за речами (фото: Pixabay.com)

Усунення запахів і вологи

Крейда чудово поглинає неприємні запахи і надлишкову вологу в шафах, підвалах або кошиках для білизни. Покладіть кілька шматочків крейди в тканинний мішечок або відкритий пластиковий пакет і розмістіть у потрібному місці.

Це допоможе запобігти утворенню плісняви та забезпечить приємний запах. Замінюйте крейду приблизно раз на місяць для максимального ефекту. Також цей метод добре працює у взуттєвих шафах, запобігаючи появі неприємного запаху у взутті.

Полегшення відкривання замків

Якщо ключ погано прокручується у замку, проблема може бути у забрудненні або надмірному терті. Натріть його крейдою - вона покращить ковзання та допоможе легше відкривати двері. Цей метод корисний не тільки для дверних замків, а й для скриньок чи валіз.

Крейда також може зменшити скрип металевих механізмів. Якщо замок сильно забруднений, перед використанням крейди варто очистити його сухою серветкою або щіткою.

Маскування подряпин на стінах і меблях

Невеликі дефекти на білих меблях або стінах можна легко приховати за допомогою крейди. Просто натріть місце подряпини, щоб порошок заповнив заглиблення. Потім акуратно зітріть надлишки м'яким пензлем або серветкою.

Такий швидкий і бюджетний спосіб допоможе оновити вигляд інтер’єру без зайвих витрат. Для кращого ефекту можна покрити відреставровану ділянку прозорим лаком або воском.